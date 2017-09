Carille esboça escalação do Corinthians com Kazim na vaga de Jô

O técnico Fábio Carille ensaiou na tarde desta quinta-feira o Corinthians que levará a campo no domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão. A única novidade na equipe foi a presença do centroavante inglês naturalizado turco Kazim na vaga de Jô, que sofreu uma contratura muscular na panturrilha esquerda e precisará de cerca de dez dias de recuperação.

O time titular do Corinthians na atividade em campo reduzido, portanto, era o seguinte: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Kazim.

Entre os reservas, estavam: Walter; Léo Príncipe (Mantuan), Pedro Henrique, Fellipe Bastos e Marciel (Moisés); Camacho, Giovanni Augusto, Pedrinho (Warian), Marquinhos Gabriel e Clayson (Rodrigo Figueiredo); Carlinhos.

O veterano armador Danilo exerceu a função de curinga, atuando por ambas as equipes, na primeira parte do treinamento. Na segunda, a incumbência coube ao meia-atacante Clayson, em alta após o gol marcado no empate por 1 a 1 com o São Paulo, na rodada passada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi.

Contestado por torcedores em função dos gols perdidos em suas últimas oportunidades de entrar em campo, Kazim encarou a movimentação com seriedade, embora tenha ficado mais fixo do que Jô.

Um dia após Jô se machucar, quem deu um pequeno susto na comissão técnica foi o meia Rodriguinho. O jogador foi ao chão em uma disputa de bola pelo alto, após cruzamento do lateral esquerdo Guilherme Arana, mas se levantou sem dificuldades ao receber atendimento do médico Julio Stancati.

No treinamento de quarta-feira, Carille também não havia contado com Jô e resolveu inovar em outros setores. O técnico colocou Clayson e Marquinhos Gabriel nos lugares de Jadson e Gabriel, recuando Rodriguinho para a contenção do meio-campo e deslocando Romero da ponta esquerda para o posto de segundo atacante.

Tratava-se, contudo, de um teste para caso o Corinthians necessite de uma postura mais ofensiva no decorrer de uma partida. A escalação utilizada contra o Cruzeiro será a treinada nesta tarde.