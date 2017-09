Jô tem lesão confirmada e desfalca o Timão por 10 dias

O técnico Fábio Carille recebeu uma péssima notícia nesta quinta-feira. Após sair mais cedo dos treinos da última quarta, o atacante Jô foi submetido a exames e teve diagnosticada uma contratura na panturrilha esquerda. O prazo de recuperação estimado é de 10 dias.

Com isso, o jogador de 29 anos está de fora do importante jogo contra o Cruzeiro, às 16h (de Brasília) do próximo domingo, no estádio do Mineirão, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante deverá voltar a ficar à disposição de Carille somente no dia 11 de outubro, quando o Timão recebe o Coritiba em Itaquera.

Logo no início as atividades da última quarta, Jô foi ao chão e colocou a mão diretamente na panturrilha. Reclamando de dores, ele foi atendido ainda no gramado e posteriormente levado às dependências internas do Centro de Treinamentos Joaquim Grava, perdendo a maior parte do treino.

O resultado dos exames, divulgado nesta tarde, contraria o primeiro diagnóstico corintiano. Ainda nesta quarta, o DM alvinegro apontou que nada passava de um simples desgaste muscular e que logo o camisa 7 voltaria aos trabalhos, o que acabou não acontecendo.

Jô é um dos principais pilares da equipe de Fábio Carille, responsável por mais de terço dos 35 gols do Corinthians no Brasileirão. Tendo balançado as redes 13 vezes na competição, ele só não é o artilheiro, porque está um tento atrás de Henrique Dourado, do Fluminense.