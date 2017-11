Após multa, Egídio é liberado pela diretoria e não enfrenta o Flamengo

Em entrevista coletiva que reuniu todo o elenco do Palmeiras nesta sexta-feira, com exceção dos convocados Yerry Mina e Borja, Egídio foi o único atleta ausente na Academia de Futebol. De acordo com o técnico Alberto Valentim, o camisa 6 foi liberado para resolver problemas particulares em Belo Horizonte e não enfrentará o Flamengo, neste domingo, às 17h (de Brasília), no Palestra Itália.

“O Egídio não está presente porque foi liberado para resolver um problema particular em Belo Horizonte. Senão fosse isso, estaria conosco. Ele não vai para este jogo contra o Flamengo, no domingo, mas na semana que vem treinará normalmente conosco”, disse o interino.

Na última quinta-feira, cobrado pelo único torcedor alviverde presente no desembarque da equipe em São Paulo, o camisa 6 rebateu mandando o presente “tomar no c…”. A atitude rendeu uma multa ao atleta, aplicada pelo Palmeiras por conta de um “comportamento inadequado”. Nesta sexta-feira, os atletas saíram em defesa do jogador.

“A gente fica triste pela cobrança ser apenas em um jogador, como está sendo com o Egídio. A diretoria se posicionou sobre ele e nós temos que acatar”, disse o capitão Dudu.

Horas mais tarde da discussão no aeroporto de Guarulhos, Egídio fez questão de explicar o ocorrido. Apesar de as ofensas ao jogador não terem sido gravadas, o atleta alega que o torcedor xingou sua mãe, já falecida, o que fez com que perdesse a cabeça.

@egidio_6 se retrata após desentendimento com torcedor no desembarque em São Paulo. Por causa do episódio, o jogador foi multado pela diretoria do Palmeiras. Saiba mais em GAZETAESPORTIVA.COM! Uma publicação compartilhada por Gazeta Esportiva (@gazetaesportiva) em Nov 9, 2017 às 3:31 PST

“Olá torcedor palmeirense, aqui é o Egídio, venho me retratar sobre o episódio que aconteceu hoje no aeroporto, do cidadão vir me xingar, xingar minha mãe, que nem se encontra mais entre nós. Ali, como ser humano, eu retruquei. Uma situação muito desagradável, que me chateou, mas eu quero deixar aqui bem claro, bem claro para o torcedor palmeirense, que eu tenho o maior respeito por ele, aonde eu ganhei dois grandes títulos aqui na minha carreira: Copa do Brasil e Brasileirão. Estou junto com vocês, vamos lutar até o fim”, explicou o lateral.

Sem o atual titular contra o Flamengo, Zé Roberto e Michel Bastos são as principais opções de Alberto Valentim para o confronto deste domingo, às 17h, no Allianz Parque.