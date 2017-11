Egídio se irrita com torcedor em desembarque e é multado pela diretoria

O Palmeiras desembarcou no aeroporto de Guarulhos nesta quinta-feira, após a derrota por 3 a 1 para o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu escapar das polêmicas. Criticado por um torcedor que aguardava a chegada da equipe, Egídio se irritou e respondeu com um xingamento. O lateral esquerdo, porém, não passou impune, e será multado pela diretoria.

Apesar do episódio, o desembarque do Palmeiras se desenrolou de maneira tranquila. O clube disponibilizou um grande número de seguranças para proteger os atletas de algum possível protesto da torcida, mas não houve grandes movimentações.

O único torcedor presente que estava exaltado direcionou suas críticas ao lateral esquerdo Egídio, que respondeu com um xingamento. Logo depois, porém, o Palmeiras divulgou um comunicado advertindo o atleta, afirmando que o multará devido ao comportamento inadequado.

Apesar de não protestar no aeroporto, a torcida do Palmeiras não deixou de criticar a equipe após mais um revés no Campeonato Brasileiro. A manifestação mais efusiva veio nos muros do Palestra Itália, que amanheceu com pichações com palavras como “vergonha” e “time medíocre”.

Nesta quinta-feira, os jogadores do Verdão não atenderam à imprensa na chegada ao Aeroporto de Guarulhos. No entanto, o técnico Alberto Valentim concederá entrevista coletiva nesta sexta-feira, às 15h30(de Brasília), antes do treinamento do elenco na Academia de Futebol.

Confira o comunicado divulgado pelo Palmeiras sobre o episódio envolvendo Egídio:

Em função do ocorrido na chegada da delegação do Palmeiras ao aeroporto internacional de Guarulhos, na tarde desta quinta-feira (09/11), a Diretoria de Futebol da SEP advertiu e multou o atleta Egídio por comportamento inadequado.