Após 15 anos com Cuca, auxiliar Eudes não trabalhará no São Paulo

Após 15 anos ao lado de Cuca, o auxiliar Eudes Pedro não trabalhará no São Paulo. O profissional decidiu iniciar a carreira como treinador. No Tricolor a partir de abril, o novo comandante contará com a ajuda de seu irmão Cuquinha e possivelmente do observador Daniel Cerqueira.

Eudes está terminando o curso pela Licença A da CBF, que vai até o dia 25 de fevereiro, e depois iniciará a procura pelo primeiro time de sua “carreira solo”.

“Não vou mais acompanhar o Cuca depois de 15 anos. Saio da licença A da CBF como treinador. Foi uma decisão pensada, planejada e apoiada pelo Cuca desde o Santos”, disse Eudes, à Gazeta Esportiva.

Após a saída de Cuca do Santos, em 2018, Eudes Pedro ajudou na transição para a comissão técnica de Jorge Sampaoli e acabou dispensado na sequência, já nesta temporada.

Houve negociação para que ele dirigisse o Vitória de Santo Antão no Campeonato Pernambucano com a equipe sub-23, mas a categoria foi extinta pelo Peixe.