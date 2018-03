Além de Jadson, Carille poupa Balbuena e Rodriguinho em Ribeirão

Apesar de ter dito que deveria poupar apenas o meia Jadson da partida contra o Botafogo-SP, no domingo, em Ribeirão Preto, o técnico Fábio Carille decidiu conceder descanso a outros dois titulares do Corinthians. O zagueiro Balbuena e o armador Rodriguinho também não serão escalados na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Na manhã deste sábado, Carille ensaiou a formação do Corinthians sem o trio e ainda com os desfalques do lateral direito Fagner e do atacante Clayson, suspensos. O time que trabalhou no CT Joaquim Grava foi o seguinte: Cássio; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Romero, Mateus Vital, Emerson Sheik e Lucca.

O Corinthians realizou uma movimentação sem uma equipe adversária, para ajuste de posicionamento, já tradicional em vésperas de jogos. Carille ainda dedicou boa parte do treinamento para exercitar jogadas de bola parada e levantamentos na área.

Em outro gramado do CT, mais próximo à sala de imprensa, Balbuena, Jadson e Rodriguinho atuaram normalmente em uma atividade em campo reduzido dos reservas. Ao final desse treinamento, o jovem atacante Pedrinho recebeu atenção especial da comissão técnica, aperfeiçoando a pontaria.

Ao final do treinamento, Pedrinho recebe atenção especial da comissão técnica do Corinthians. #GazetaTimao pic.twitter.com/heuKhgGr4t — Helder Júnior (@heldercyrillo) 10 de março de 2018

Utilizado no decorrer da vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, na noite de quarta-feira, em Itaquera, Pedrinho deverá ser a primeira opção à formação ofensiva corintiana. Quem ganhou espaço foi Emerson Sheik, em alta após o gol marcado na rodada passada do Estadual, e Mateus Vital, que se firmou como reserva imediato de Jadson e Rodriguinho.

O ataque corintiano ainda contará novamente com Lucca, que substituiu o preservado Romero contra o Mirassol. Sem Clayson, Carille deu um voto de confiança ao atleta que passou a última temporada emprestado à Ponte Preta – e não foi bem na quarta-feira – e aposta na sequência de jogos para torná-lo mais útil ao Corinthians.

Por fim, o meio-campo corintiano terá o retorno do volante Gabriel, livre de suspensão, no posto que foi ocupado pelo veterano Ralf. Ao seu lado, Maycon será mantido, até porque Renê Júnior está em recuperação de lesão na coxa esquerda.

