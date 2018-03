Renê Júnior tem lesão muscular e pode perder até finais do Paulista

Confira este e outros vídeos em

O volante Renê Júnior teve detectada uma lesão muscular grau 1 no músculo reto femoral da coxa esquerda e vai desfalcar o Corinthians entre três semanas e um mês, de acordo com o departamento médico. Com isso, o meio-campista pode ficar fora até de uma possível final do Campeonato Paulista, que tem datas pré-estabelecidas para os dias 1º e 8 de abril.

De acordo com o clube, o jogador passará por tratamento nos próximos dias e é desfalque certo já para o duelo contra o Deportivo Lara, pela Copa Libertadores da América, e as duas quartas de final do Estadual. Caso o Timão vá avançando, a expectativa é que ele seja reavaliado com o passar dos dias e, se apresentar boa evolução, retorne ao menos para uma possível decisão.

A lesão é a mesma que tirou o lateral esquerdo Guilherme Arana de combate por tempo semelhante, no ano passado. Dessa forma, Maycon, que vinha atuando na defesa nos últimos jogos, deve retomar a condição de segundo volante titular da equipe ao lado de Gabriel. Ralf e Paulo Roberto são as duas outras opções do treinador entre os inscritos para o Campeonato Paulista.