Carille diz confiar que Pedrinho será útil ao Corinthians

O novato Pedrinho finalmente disputou um jogo oficial em 2018. Após participar de parte da goleada por 4 a 2 sofrida para o Rangers, da Escócia, na pré-temporada do Corinthians nos Estados Unidos, o atacante substituiu Lucca no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, e deixou uma boa impressão no técnico Fábio Carille.

“O Pedrinho vai ganhar espaço. Está melhorando o que tem de melhorar como atleta. Fico no pé dele para tomar o que tem de tomar e comer o que tem de comer. É um garoto que vai nos ajudar bastante”, confiou Carille.

O técnico se referiu aos problemas nutricionais de Pedrinho. Destaque do Corinthians na conquista da Copa São Paulo de 2017, o prata da casa foi promovido ainda no ano passado, quando disputou 20 partidas e marcou um gol (na vitória por 2 a 0 sobre o Patriotas, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana) como profissional. Chamou a atenção, contudo, não só pela qualidade técnica, mas também pelos problemas físicos – extraiu as amígdalas e teve a recuperação atrapalhada por sua alimentação deficiente.

Agora, sob cuidados especiais da comissão técnica, Pedrinho espera justificar a expectativa criada na torcida do Corinthians, que tem cobrado a sua presença ao menos no banco de reservas em 2018. Contra o Mirassol, na quarta-feira à noite, ele já se movimentou bem e animou parte do público presente em Itaquera.

Pedrinho possui boas chances de reaparecer no decorrer da próxima rodada do Estadual, a última da fase de grupos. Carille adiantou que poupará o meia Jadson, pendurado com dois cartões amarelos, da partida contra o Botafogo-SP, no domingo, em Ribeirão Preto, e já não contava com o atacante Clayson, suspenso.

Enquanto se preocupa em aumentar a importância de Pedrinho para o Corinthians, o técnico também sonha com a chegada de novas opções para o seu ataque. A diretoria, que passou a ser liderada por Andrés Sanches após a eleição de fevereiro, ainda não contratou um substituto para Jô, vendido ao japonês Nagoya Grampus.

“Não estou quebrando a cabeça com isso. Sei que a direção está trabalhando bastante e que não é fácil, pela situação financeira. Trazer um jogador qualquer também não adianta. Precisa ser um cara que pegue mesmo a camisa 9, falando: ‘Dá aqui, que é minha’. Por enquanto, vamos com os pés no chão”, disse Fábio Carille.