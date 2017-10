Alberto Valentim muda postura e faz mistério com escalação do Palmeiras

Pela primeira vez desde que assumiu o comando do Palmeiras como treinador interino, Alberto Valentim fez mistério sobre a escalação alviverde para a próxima partida. Para a partida contra o Cruzeiro, às 20h (de Brasília), na próxima segunda-feira, no Palestra Itália, o volante Bruno Henrique está suspenso e Yerry Mina recuperado de lesão.

Antes dos três jogos em que comandou o Verdão, contra Atlético-GO, Ponte Preta e Grêmio, Alberto Valentim havia confirmado a escalação do Palmeiras. Desta vez, porém, o interino optou por não revelar a formação que irá a campo enfrentar a Raposa.

“Vamos esperar até domingo para definir o time. Primeiro pela ausência do Bruno Henrique, depois nas outras posições. Minha conversa com os jogadores é muito franca, todos que estão no elenco tem condições de jogar, mas não confundam com frase feita, o treino tem que ser forte, porque vou cobrar depois. Vamos definir até domingo”, disse o treinador.

Para a vaga de Bruno Henrique, Thiago Santos, Felipe Melo e Jean brigam pela titularidade no meio-campo alviverde, que tem Moisés e Tchê Tchê confirmados. O jogo-treino desta quinta-feira, contra a Inter de Limeira, mostrou que o Pitbull está à frente de Thiago Santos na briga, já que o camisa 30 iniciou o confronto atuando– junto com Jean – enquanto o camisa 21 ficou na equipe reserva.

“Essas dúvidas é porque temos jogadores com características diferentes. Thiago e Felipe mais de marcação, e outros para fazer o meio mais avançado. Estou estudando e domingo a gente decide quem vai jogar segunda”, completou.

No final da coletiva, porém, uma resposta de Alberto Valentim pode ter dado indícios da opção que será feita pelo treinador no meio-campo. Tendo escalado três atletas com características de marcação e boa saída de bola nas vitórias consecutivas do Palmeiras, o interino só poderia manter o sistema de jogo com Jean entre os titulares.

“Falei em outros momentos que gosto de analisar os treinamentos, o que os atletas podem fazer. Vamos obedecer o que temos feito nos jogos, em relação ao posicionamento. A gente tem até domingo para decidir quem vai jogar”, concluiu.

Além do meio-campo, Valentim também poderá alterar a zaga do Palmeiras. Yerry Mina já se mostra 100% recuperado de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e, desta forma, pode ganhar a vaga de Juninho entre os titulares.

Com o triunfo sobre o Grêmio, no ultimo domingo, o Palmeiras roubou a vice-liderança dos gaúchos no Campeonato Brasileiro, indo a 53 pontos, seis atrás do líder Corinthians. O Santos, com os mesmos 53 pontos, leva desvantagem no número de vitórias (16 a 14 a favor dos alviverdes).