Deyverson faz golaços e reservas do Palmeiras vencem jogo-treino

Deyverson quer retomar a vaga de titular no Palmeiras. Nesta quinta-feira, o Verdão disputou um jogo-treino contra a Inter de Limeira, na Academia de Futebol, e o centroavante foi responsável por dois golaços no triunfo alviverde por 3 a 1.

Mais cedo, os titulares realizaram um trabalho tático em separado do restante do elenco e fechado para a imprensa. Por conta disso, Alberto Valentim montou uma escalação reserva para o jogo-treino. Assim, o Palmeiras começou o confronto formado por Jailson; Fabiano, Yerry Mina, Luan e Zé Roberto; Arouca, Felipe Melo e Jean; Róger Guedes, Erik e Deyverson.

Com esta formação, o Palestra abriu o placar aos 12 minutos. Erik roubou a bola no meio-campo e passou para Arouca, que abriu na direita para Fabiano. O lateral cruzou na área e Erik apareceu livre para dominar e estufar as redes. (Confira os gols abaixo)

Em nova assistência de Fabiano, Deyverson deu início ao seu show aos 19 minutos. O lateral-direito recebeu de Róger Guedes e repetiu o cruzamento à meia altura para dentro da área, que o camisa 16 finalizou de letra para o gol.

Por fim, aos 31 minutos, em contra-ataque de um escanteio, Erik lançou Róger Guedes na direita, o camisa 23 deu um drible da vaca e cruzou para Deyverson. O centroavante dominou, chapelou o adversário e anotou seu segundo golaço na partida, o terceiro do Palmeiras.

Além de Deyverson e Fabiano, Yerry Mina e Felipe Melo também foram destaques no primeiro tempo da partida. O colombiano, que não atua desde o dia 9 de agosto, quando sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo durante o confronto com Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, participou normalmente da atividade, ganhou algumas divididas duras e se mostrou seguro na marcação.

Já Felipe Melo teve boa atuação e organizou a saída de bola da equipe e as transições para o ataque, o que pode credenciá-lo a voltar a ser titular do Palmeiras. Para o duelo contra o Cruzeiro, na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Palestra Itália, Bruno Henrique está suspenso, e o Pitbull briga diretamente com Jean e Thiago Santos pela vaga no meio-campo alviverde.

Na segunda-etapa, o Palmeiras veio a campo com diversos atletas de suas categorias-de-base. O time escalado por Alberto Valetim foi: Vinicius Silvestre; Mailton, Pedrão, Antônio Carlos e Julio; Thiago Santos, Raphael Veiga e Hyoran; Róger Guedes, Fernando e Erik (Matheus Bahia). Nos 20 minutos finais, o Inter de Limeira voltou com sua formação titular e conseguiu anotar seu gol.

Confira a íntegra do confronto: