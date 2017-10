Jogo-treino abre margem para Felipe Melo e Mina voltarem a ser titulares

Na tarde de quinta-feira, o Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 3 a 1 em jogo-treino disputado na Academia de Futebol. Apesar dos dois golaços de Deyverson, a partida pode ter credenciado outros dois atletas a serem titulares do Verdão por motivos diferentes: Yerry Mina e Felipe Melo.

Desde que chegou ao Palmeiras, Mina sempre foi titular absoluto da equipe com todos os técnicos com quem trabalhou. O colombiano está fora de combate desde o dia 9 de agosto, quando fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo em duelo contra o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Para evitar novos problemas no local, o zagueiro chegou a viajar para a Alemanha, sede da Adiadas, para moldar uma nova chuteira especial, que não machucasse seus pés largos. Já como novo calçado, Yerry atuou sem limitações no jogo-treino desta quinta-feira, mostrando a habitua segurança e não tirando os pés das divididas.

Com o defensor à disposição – ele já ficou no banco de reservas contra o Grêmio -, Alberto Valentim precisará pensar se tirará Juninho ou Edu Dracena da equipe para recolocar Mina no time. Com o grupo na mão, o treinador interino pode optar pela manutenção da dupla de zaga, que sofreu apenas dois gols nas três partidas sob seu comando.

Já Felipe Melo briga por uma vaga em aberto entre os titulares do Palmeiras, que enfrentam o Cruzeiro, segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Palestra Itália. Para o confronto com a Raposa, Bruno Henrique está suspenso e, desta forma, o Pitbull, Thiago Santos e Jean brigam pela posição no meio-campo alviverde, ao lado de Tchê Tchê e Moisés.

Contra a Inter de Limeira, Felipe Melo teve boa atuação e organizou a saída de bola da equipe e as transições para o ataque, o que pode credenciá-lo a voltar a ser titular do Palmeiras. Além disso, internamente atletas e comissão técnica são unânimes em falar sobre a mudança de comportamento do atleta, um dos mais dedicados nos treinamentos.

Felipe Melo não atuava desde 26 de julho, data em que foi titular contra o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Afastado por indisciplina pelo técnico Cuca, o volante acabou reintegrado e entrou no lugar de Bruno Henrique durante o segundo tempo diante do Bahia.

Com o triunfo sobre o Grêmio, no ultimo domingo, o Palmeiras roubou a vice-liderança dos gaúchos no Campeonato Brasileiro, indo a 53 pontos, seis atrás do líder Corinthians. O Santos, com os mesmos 53 pontos, leva desvantagem no número de vitórias (16 a 14 a favor dos alviverdes).