Ainda sem ser apresentado, Hernanes está livre para estrear

O volante Hernanes nem foi apresentado pelo São Paulo e deverá chegar à capital paulista apenas nesta sexta-feira, mas está liberado para reestrear pelo Tricolor. Nesta quinta-feira, o atleta foi regularizado e teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Hernanes reforçará o São Paulo por empréstimo de um ano e deverá ser apresentado na próxima terça-feira, no CT da Barra Funda. Sua estreia, porém, não tem data definida, uma vez que o atleta não se encontra nas condições físicas ideais.

A última partida de Hernanes foi em 21 de abril, defendendo o Hebei Fortune contra o Shangai East Asia, pela Superliga da China. Depois, o time disputou mais 11 jogos, e ele não foi relacionado em nenhum.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Hernanes deixou o Tricolor em 2010, quando recebeu proposta para jogar no futebol italiano e transferiu-se para a Lazio. No clube da capital, tornou-se ídolo e foi muito hostilizado ao sair rumo à Internazionale, em que não obteve sucesso antes de ser negociado com a Juventus.

Na Juve, Hernanes também não teve a mesma projeção alcançada na Lazio e acabou negociado com o Hebei Fortune, para o qual chegou no início de fevereiro deste ano.

Mais cedo, o São Paulo já havia anunciado a contratação do meia-atacante Marcos Guilherme e apresentado o zagueiro Aderllan, emprestado pelo espanhol Valencia.