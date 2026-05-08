Tite abre o jogo sobre trauma da Copa de 2022 e assume erro com Neymar

Tite relembrou a eliminação nos pênaltis para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. O técnico falou sobre o sentimento após o fatídico jogo no Catar, que terminou empatado em 1 a 1 na prorrogação, e afirmou que foi a derrota mais dura de sua carreira.

“Eu senti bastante, mais do que o normal. Eu questionei: 'Por que eu?'. A minha espiritualidade baixou e eu não conseguia entender. Eu dizia: 'não é possível'. Criei uma expectativa particular muito grande, porque pegou duas Eliminatórias invictas”, afirmou ao Ge.

“Depois eu me acalmei dentro do vestiário, no segundo estágio. Primeiro veio um espírito de indignação. Depois eu chorei. Eu digo: 'Pá, terminou, cara '”, completou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Eliminação para a Croácia Tite afirmou ter revisto o jogo diversas vezes e disse que o duelo aparentava estar sob controle da Seleção. Após a eliminação, inclusive, assistiu novamente à partida completa durante o voo de volta. "Assisti de novo ao jogo. Não teve nenhum lance de perigo maior da Croácia. Eu tenho o hábito de dizer que o campo fala, a bola fala. (Naquele dia) o jogo não falou. O jogo escondeu.", comentou o ex-treinador da Seleção.

"Não teve nenhum momento de uma defesa do Alisson, nenhum momento em que eu disse assim: 'cara, olha que lance perigoso'. Não teve." acrescentou.

Fim do ciclo e "luto" pelo resultado