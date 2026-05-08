Tite abre o jogo sobre trauma da Copa de 2022 e assume erro com Neymar

Tite relembrou a eliminação nos pênaltis para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. O técnico falou sobre o sentimento após o fatídico jogo no Catar, que terminou empatado em 1 a 1 na prorrogação, e afirmou que foi a derrota mais dura de sua carreira.
“Eu senti bastante, mais do que o normal. Eu questionei: 'Por que eu?'. A minha espiritualidade baixou e eu não conseguia entender. Eu dizia: 'não é possível'. Criei uma expectativa particular muito grande, porque pegou duas Eliminatórias invictas”, afirmou ao Ge.
“Depois eu me acalmei dentro do vestiário, no segundo estágio. Primeiro veio um espírito de indignação. Depois eu chorei. Eu digo: 'Pá, terminou, cara '”, completou.
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Eliminação para a Croácia
Tite afirmou ter revisto o jogo diversas vezes e disse que o duelo aparentava estar sob controle da Seleção. Após a eliminação, inclusive, assistiu novamente à partida completa durante o voo de volta.
Fim do ciclo e "luto" pelo resultado
Tite anunciou, antes do Mundial, que deixaria o comando da Seleção independentemente do resultado. Após a derrota, o técnico foi extremamente criticado por ter saído de campo e "abandonado" os jogadores sofrendo com a eliminação.
“Eu me arrependo de certas coisas, sim. Eu sou um ser humano. Mas não me arrependo de ter saído de campo.”, comentou.
“Ali estava terminando o ciclo. Eu sabia que estava terminando o ciclo. E aí, quando termina e vai para os pênaltis, eu saio (de campo), porque senti demais, criei uma expectativa de chegar no mínimo numa semifinal, numa final.”, relembrou Tite.
Com passagens vitoriosas por Grêmio, Internacional e Corinthians, o treinador afirmou que sempre foi seu estilo de liderança. Tite também afirmou ser um cara muito reservado e que teve sua maneira de lidar com o sofrimento.
“Quando sou campeão gaúcho pelo Grêmio, eu estou num canto. Quando sou campeão mundial, na foto toda, eu estou num canto. Porque dá valor a um contexto, a um grupo todo de trabalho.”, explicou.
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Autocrítica sobre Neymar nos pênaltis
Durante as penalidades, muito foi falado sobre Neymar não ter batido. Tite assumiu a culpa e explicou que o planejamento era para que o camisa 10 batesse o quinto e decisivo pênalti.
“Todas as críticas feitas ao Neymar por não ser o primeiro estão corretas. Eu errei”, assumiu o técnico.
“Imaginava que pudesse ser a maior pressão. A gente fez toda uma preparação anterior, escolheu os melhores batedores. Eu aceitei que fosse dessa forma. Deixei o Neymar por último”, completou.
Reconhecimento do trabalho e legado
Apesar da frustração com o Mundial, Tite ressaltou o orgulho pelo trabalho realizado à frente da Seleção, citando números, desempenho e a forma como conduziu o ambiente interno. O treinador também afirmou que saiu em paz após rever o jogo diversas vezes e refletir sobre suas decisões.
“Foram 30 jogos de Eliminatórias invictos. Isso é um orgulho para caramba que eu trago.”, afirmou.
“Satisfeito não, porque eu queria chegar à final. Mas, se mais não fiz, é porque mais não tinha.”, finalizou o técnico Tite.