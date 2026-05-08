Grama natural é instalada no estádio da final da Copa do Mundo

O MetLife Stadium, localizado nos arredores da cidade de Nova York, começou nesta quinta-feira (7) a contar com a grama natural que será utilizada nas partidas da Copa do Mundo sediadas no local, incluindo a grande final, em 19 de julho.

O novo gramado, que substitui a grama artificial usada nos jogos de futebol americano (NFL), foi cultivado ao longo de vários meses na Carolina do Norte, com o objetivo de atender aos padrões do principal torneio de futebol do mundo.

"É justo que os melhores jogadores do planeta tenham o melhor gramado do planeta, e é isso que estamos tentando alcançar", afirmou David Graham, gerente sênior de gramados da Fifa, na última quinta-feira.

A qualidade do gramado costuma ser alvo de intenso escrutínio durante as Copas do Mundo. Em edições anteriores, houve reclamações de que a grama estava seca demais, macia demais ou até mesmo escorregadia.

Graham declarou que as pesquisas da Fifa, incluindo trabalhos realizados em um campo coberto no Tennessee, garantirão que a superfície de jogo atenda aos padrões exigidos.

"Quando se trata de entregar um campo para a Copa do Mundo ou para um torneio, ter esses dados, contar com todo o processo de raciocínio à nossa disposição tem sido muito benéfico", disse ele. "Eu não conseguiria realizar meu trabalho sem todas essas informações".

O MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, com capacidade para 82.500 espectadores, é a casa dos Giants e dos Jets, da NFL, que jogam em grama artificial.

Nesta quinta-feira, equipes de trabalho instalaram o novo gramado, dispondo dezenas de blocos retangulares por todo o campo de jogo.

O gramado é assentado sobre uma camada de 45 centímetros de areia, que abriga seu próprio sistema integrado de ventilação e irrigação. Um dispositivo semelhante a uma máquina de costura unirá os blocos individuais, preenchendo as emendas e criando um tapete contínuo de grama.

O estádio, que será renomeado como New York New Jersey Stadium para a Copa do Mundo, vai sediar oito partidas durante o torneio, que acontece a partir de 11 de junho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

*Por AFP