Com Anitta, Fifa divulga atrações das cerimônias de abertura da Copa do Mundo

A Fifa divulgou oficialmente na noite dessa sexta-feira os artistas que farão parte das cerimônias de abertura da Copa do Mundo de 2026. Canadá, México e Estados Unidos terão espetáculos próprios, que serão realizados antes dos respectivos primeiros jogos em cada país. A brasileira Anitta fará parte do show em palco estadunidense.

As atrações musicais da cerimônia de abertura no México, que antecede o duelo entre a seleção local e a África do Sul, no dia 11 de junho, serão estreladas pelos cantores Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla no Estádio Azteca.

The world’s stage is set in Mexico, where the journey begins 🇲🇽 The world comes alive as football, music and culture spark the start of the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 8, 2026

Toronto será o palco de uma grande festa no dia 12 de junho, data da abertura da Copa no Canadá. Antes do duelo entre a seleção canadense e a Bósnia, o BMO Field receberá uma constelação de estrelas. Segundo a Fifa, a cerimônia contará com performances de Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez e outros nomes internacionais, como Elyanna e Vegedream.

A historic Canadian Opening Ceremony 🇨🇦 Where cultures connect, Canada shines as football and music unite the world for the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 8, 2026

Los Angeles também será o centro das atenções novamente no dia 12 de junho, com a cerimônia de abertura nos Estados Unidos no SoFi Stadium. O evento servirá como preliminar para o duelo entre a seleção norte-americana e o Paraguai. Nomes como o da brasileira Anitta, além de Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla, estão confirmados para o show.

The world’s game reaches its biggest stage in the USA 🇺🇸 The United States takes centre stage as football, music, and culture ignite the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 9, 2026

Outros grandes nomes da música internacional ainda estão em negociações e podem aumentar a lista de estrelas já presentes nos espetáculos.

As sedes de Houston e Filadélfia também receberão eventos comemorativos da Fifa no dia 4 de julho, data que marca os 250 anos de independência americana. Além das celebrações oficiais, as duas cidades serão palco de confrontos decisivos pelas oitavas de final da competição durante as comemorações.

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