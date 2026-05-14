Shakira, Madonna e BTS farão show do intervalo na final da Copa do Mundo

Shakira, Madonna e a banda de K-pop BTS serão as atrações principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo da Fifa na América do Norte, que acontecerá em 19 de julho no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Chris Martin, vocalista do Coldplay, é o curador deste show no estilo do Super Bowl, o primeiro a acontecer durante o intervalo de uma final da Copa do Mundo da Fifa.

Nesta quinta-feira, o Coldplay compartilhou a programação nas redes sociais com um vídeo em que Martin conversa com personagens da Vila Sésamo.

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"Esta é uma oportunidade de mostrar como todos os diferentes tipos de seres humanos são incríveis (...) E de arrecadar dinheiro para a educação infantil", disse Martin ao Elmo.

O show será produzido pela Global Citizen, uma plataforma que combate a pobreza extrema, e contribuirá para o Fundo Global de Educação para a Cidadania da Fifa, uma iniciativa que visa arrecadar 100 milhões de dólares durante o torneio.

A primeira edição expandida da Copa do Mundo, com 48 seleções, será disputada a partir de 11 de junho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Em março, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou que estava se preparando para "o primeiro show do intervalo de uma final da Copa do Mundo da Fifa".

Na ocasião, ele não especificou os artistas participantes nem a duração do show, o que gerou preocupações de que o intervalo se estenderia além da duração normal de uma partida de futebol.

"Este será um momento histórico para a Copa do Mundo da Fifa e um espetáculo à altura do maior evento esportivo do mundo", disse no Instagram.

Infantino também afirmou que a Fifa planeja "tomar" a icônica Times Square, em Nova York, no fim de semana de encerramento da Copa do Mundo.

Na última sexta-feira, a entidade máxima do futebol anunciou que cada país-sede do Mundial terá sua própria cerimônia de abertura com apresentações musicais.

Na Cidade do México, onde a competição começa em 11 de junho, artistas como Belinda, J Balvin e Maná se apresentarão, enquanto Katy Perry e Anitta se apresentarão um dia depois em Los Angeles, e Alanis Morissette e Michael Bublé em Toronto.

Em 2024, a final da Copa América, realizada em Miami, também contou com um show do intervalo com Shakira como atração principal. A estrela colombiana está associada à Copa do Mundo há duas décadas.

Artista por trás da memorável "Waka Waka", o hino da Copa do Mundo de 2010, Shakira já se apresentou ao vivo no início de outras finais, como as da Alemanha em 2006 e do Brasil em 2014.

Na semana passada, ela lançou uma música oficial para a Copa do Mundo da América do Norte, intitulada "Dai Dai", com um videoclipe gravado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

*com conteúdo da AFP