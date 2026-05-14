Cientistas alertam para risco de calor extremo na Copa do Mundo

Quase 25% das partidas da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, podem ser disputadas em condições de forte calor, mais prováveis do que durante o torneio disputado nos Estados Unidos em 1994, devido às mudanças climáticas, alertaram cientistas nesta quinta-feira.

"Nossa pesquisa demonstra que as mudanças climáticas têm um efeito real e mensurável sobre a viabilidade de organizar Copas do Mundo durante o verão no hemisfério norte", ressaltou Friederike Otto, professora de Ciência do Clima no Imperial College de Londres e cofundadora da World Weather Attribution (WWA).

Análise dos jogos e estádios

O grupo de cientistas analisou as 104 partidas programadas entre 11 de junho e 19 de julho em 16 estádios dos Estados Unidos, Canadá e México.

"Os jogadores e os torcedores enfrentam um risco muito maior de calor e umidade extenuantes na Copa do Mundo de 2026 em comparação com o torneio de 1994", conclui a WWA.

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Índice WBGT e riscos à saúde

Os cientistas utilizam o índice de temperatura de bulbo úmido (WBGT), que combina temperatura, umidade, radiação solar e nebulosidade, que mede a capacidade de resfriamento do corpo.

Uma temperatura aparentemente moderada pode se tornar perigosa com umidade elevada. Um WBGT de 28°C equivale a quase 38°C em clima seco ou 30°C em condições muito úmidas.

Quase 25% das partidas (26 jogos) seriam disputadas em níveis iguais ou superiores a 26°C WBGT, o que exigiria medidas adicionais de resfriamento, segundo os sindicatos de jogadores.

Além disso, cinco partidas alcançariam ou superariam 28°C WBGT, quase o dobro do registrado em 1994, um nível considerado perigoso e para o qual cientistas sugerem, inclusive, a suspensão dos jogos, afirmou Otto.

Estádios mais vulneráveis

Os cientistas identificaram partidas de alto risco em estádios abertos como os de Miami, Kansas City e Nova York/Nova Jersey, onde será disputada a final em 19 de julho.

Outros estádios possuem sistema de refrigeração, o que reduz o risco dentro das arenas. Os cientistas, no entanto, alertam que os torcedores do lado de fora também estão expostos, com menor acesso à assistência médica.



*Por AFP