Com jogador do Palmeiras, Colômbia divulga pré-lista para a Copa do Mundo

Com 13 atletas que atuam no futebol brasileiro, a Seleção Colombiana anunciou, nesta quinta, a pré-lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.
🎥 ¡Nuestro técnico, Néstor Lorenzo, entrega la prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026! 🇨🇴🔜🏆#LaSeleNosUne🇨🇴
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— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 14, 2026
Entre os 55 jogadores escolhidos por Néstor Lorenzo, estão presentes atletas do Botafogo, Flamengo, Internacional, Palmeiras, Coritiba, Athletico-PR e Cruzeiro. A lista final para o Mundial será divulgada no dia 29 de maio.
Também estão presentes o meio-campista James Rodríguez, que atuou no São Paulo em 2024. Além de Richard Ríos e Yerry Mina, ex-jogadores do Palmeiras.
A Colômbia está no Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Portugal, Congo e Uzbequistão. A estreia da seleção tem sua estreia marcada para 17 de junho contra a seleção usbeque.
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Confira os 13 atletas que atuam no Brasileirão:
- Andrés Gómez (Vasco);
- Carlos Cuesta (Vasco);
- Johan Rojas (Vasco);
- Jordan Barrera (Botafogo);
- Jorge Carrascal (Flamengo);
- Johan Carbonero (Internacional);
- Rafael Santos Borré (Internacional);
- Jhon Arias (Palmeiras);
- Sebastián Gómez (Coritiba);
- Juan Camilo Portilla (Athletico-PR);
- Kevin Viveros (Athletico-PR);
- John Steven Mendoza (Athletico-PR);
- Nestor Villarreal (Cruzeiro);