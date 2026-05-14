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Com jogador do Palmeiras, Colômbia divulga pré-lista para a Copa do Mundo

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Foto: JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 14/05/2026 às 14:32

Com 13 atletas que atuam no futebol brasileiro, a Seleção Colombiana anunciou, nesta quinta, a pré-lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.


Entre os 55 jogadores escolhidos por Néstor Lorenzo, estão presentes atletas do Botafogo, Flamengo, Internacional, Palmeiras, Coritiba, Athletico-PR e Cruzeiro. A lista final para o Mundial será divulgada no dia 29 de maio.

Também estão presentes o meio-campista James Rodríguez, que atuou no São Paulo em 2024. Além de Richard Ríos e Yerry Mina, ex-jogadores do Palmeiras.

A Colômbia está no Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Portugal, Congo e Uzbequistão. A estreia da seleção tem sua estreia marcada para 17 de junho contra a seleção usbeque.

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Confira os 13 atletas que atuam no Brasileirão:

  • Andrés Gómez (Vasco);
  • Carlos Cuesta (Vasco);
  • Johan Rojas (Vasco);
  • Jordan Barrera (Botafogo);
  • Jorge Carrascal (Flamengo);
  • Johan Carbonero (Internacional);
  • Rafael Santos Borré (Internacional);
  • Jhon Arias (Palmeiras);
  • Sebastián Gómez (Coritiba);
  • Juan Camilo Portilla (Athletico-PR);
  • Kevin Viveros (Athletico-PR);
  • John Steven Mendoza (Athletico-PR);
  • Nestor Villarreal (Cruzeiro);

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