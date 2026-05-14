Com jogador do Palmeiras, Colômbia divulga pré-lista para a Copa do Mundo

Com 13 atletas que atuam no futebol brasileiro, a Seleção Colombiana anunciou, nesta quinta, a pré-lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

🎥 ¡Nuestro técnico, Néstor Lorenzo, entrega la prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026! 🇨🇴🔜🏆#LaSeleNosUne🇨🇴

🔴 En vivo, aquí: https://t.co/uuymvgHVZY pic.twitter.com/Gqogmwi7fV — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 14, 2026



Entre os 55 jogadores escolhidos por Néstor Lorenzo, estão presentes atletas do Botafogo, Flamengo, Internacional, Palmeiras, Coritiba, Athletico-PR e Cruzeiro. A lista final para o Mundial será divulgada no dia 29 de maio.

Também estão presentes o meio-campista James Rodríguez, que atuou no São Paulo em 2024. Além de Richard Ríos e Yerry Mina, ex-jogadores do Palmeiras.

A Colômbia está no Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Portugal, Congo e Uzbequistão. A estreia da seleção tem sua estreia marcada para 17 de junho contra a seleção usbeque.

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Confira os 13 atletas que atuam no Brasileirão: