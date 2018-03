Rio de Janeiro perde e desperdiça a chance de pressionar o Cruzeiro

Jogando fora de casa, no Ginásio Tijuca, o Montes Claros venceu o Rio de Janeiro. A partida válida pela décima rodada do returno da Superliga masculina terminou em 3 sets a 1, com parciais de 2/23, 18/25, 26/24 e 25/19. Com o resultado desta terça-feira, os mineiros chegam a 16 pontos e continuam na vice-lanterna, enquanto os cariocas perdem a chance de pressionar o Cruzeiro e seguem na segunda colocação com 49 pontos.

O Montes Claros começou bem a partida muito bem, entretanto o time da casa não demorou para igualar e liderar o placar até nos momentos decisivos. Na reta final do set que foi muito equilibrado, a equipe visitante fechou em 25 a 23.

Novamente o time visitante começou teve um bom início de parcial, contudo os cariocas se recuperaram e conseguiram manter a vantagem até o fim. Nos últimos pontos, os comandados de Giovane conseguiram abrir certa margem de pontos e fechou em 25 a 18.

A equipe mineira, diferentemente dos outros sets, conseguiu manter a liderança durante quase toda a terceira parcial, mas viu o Rio de Janeiro abrir 24 a 22. Apesar do sufoco, os mandantes reagiram e ganharam por 26 a 24.

A última parcial foi dominada pela equipe visitante, que conseguiu abrir boa vantagem e foi administrando a diferença de pontos até conseguir fechar a partida com uma vitória por 25 a 19 no último set.

Na próxima rodada, o Rio de Janeiro irá visitar o Campinas, no sábado, às 15 horas (de Brasília), no Ginásio Taquaral. Por sua vez, o Montes Claros irá receber o Maringá, no mesmo dia, só que às 19 horas, no Ginásio Tancredo Neves.