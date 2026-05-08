Manchester City x Brentford pelo Inglês: veja prováveis escalações e onde assistir

Neste sábado, o Manchester City recebe o Brentford pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo será realizado no Etihad Stadium, a partir das 13h30 (de Brasília).
Onde assistir Manchester City x Brentford?
O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Posições na tabela
O City ocupa a segunda colocação da Premier League, com 71 pontos, cinco a menos que o líder Arsenal, com um jogo a menos. Já o Brentford está na sétima posição, com 51 pontos.
Prováveis escalações
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Bernardo Silva e Nico González; Semenyo, Cherki e Jeremy Doku; Haaland.
Técnico: Pep Guardiola
Brentford: Kelleher; Kayode, Ajer, Van Den Berg, Collins e Lewis-Potter; Yarmoliuk, Jensen e Damsgaard; Schade e Igor Thiago.
Técnico: Keith Andrews
Arbitragem
Michael Salisbury (ING) será o árbitro do confronto.
Ficha Técnica
Confronto: Manchester City x Brentford
Competição: Campeonato Inglês - 36ª rodada
Data e horário: Sábado, 09 de maio de 2026, às 13h30 (de Brasília)
Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
Transmissão: ESPN e Disney+
Outros confrontos da rodada deste sábado:
- Liverpool (4º) x Chelsea (9º), às 8h30 (de Brasília)
- Brighton (8º) x Wolves (20º), às 11h (de Brasília)
- Fulham (11º) x Bournemouth (6º), às 11h (de Brasília)
- Sunderland (12º) x Manchester United (3º), às 11h (de Brasília)