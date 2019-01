Palmeiras e São Paulo desafiam hegemonia de Corinthians e Santos

Às 16h30 (horário de Brasília) deste sábado, a bola começa a rolar pela edição de 2019 do Campeonato Paulista. Apesar do confronto inicial ser entre Ponte Preta e Oeste, no Moisés Lucarelli, o foco da competição está nas quatro grandes equipes do estado. O objetivo é, claro, o título – mas a abordagem de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo perante à disputa será diferente.

Atual campeão, Corinthians aposta em retorno de Carille e boa janela de transferências

Apesar de ter conquistado o Paulistão 2018 diante do Palmeiras, de maneira polêmica, o ano do Timão não foi dos melhores. Ter chegado na final da Copa do Brasil não foi o suficiente para aliviar o peso das más campanhas na Libertadores (eliminação nas oitavas para o Colo-Colo) e no Campeonato Brasileiro, competição na qual o Corinthians brigou até as últimas rodadas para não cair. Por conta disso, o retorno do técnico Fábio Carille deu novo ânimo para a Fiel e para o próprio clube.

O Campeonato Paulista será a primeira competição da segunda passagem do treinador pelo time. Além da volta do comandante, a boa movimentação do Timão na janela de transferências – foram oito reforços contratados, entre eles, “achados” como Ramiro e Boselli – além do retorno de empréstimo de peças que devem ser utilizadas, como é o caso de Gustagol, faz com que a equipe do Parque São Jorge tenha ânimo para esquecer o terrível final de 2018 e almejar o tricampeonato.

Estremecido com a FPF, Palmeiras visa findar incômodo jejum

Não é segredo de ninguém que a relação entre Palmeiras e a Federação Paulista de Futebol, que organiza o torneio estadual, está estremecida. Desde a polêmica da grande decisão de 2018 – até hoje relembrada pelos alviverdes – passando até por troca de farpas por conta da Copinha, o Verdão não “fala a mesma língua” que a FPF.

Com a intenção de inicialmente disputar o Paulistão com um time de juniores, por conta da relação com a organização, a ideia foi refutada pelo próprio técnico da equipe, Felipão, que prometeu força máxima no torneio. O problema fica por conta do inchado e qualificado elenco do Palmeiras: são 36 nomes ao total, incluindo os lesionados Ricardo Goulart e Willian, para uma lista de inscrição que permite só 26 atletas jogadores. É diante deste cenário que o atual campeão brasileiro vai em busca de encerrar o jejum de 10 anos sem levantar o troféu da competição estadual.

Santos tem Sampaoli, poucos reforços e planejamento atrasado

O objetivo de todas as equipes para o Campeonato Paulista é, obviamente, o título. Para o Santos, no entanto, talvez o foco esteja em dar tempo para o técnico Jorge Sampaoli trabalhar – nesse caso, o Estadual seria um “laboratório de testes” para o comandante e os jogadores, que precisam se acostumar com a diferente tática e cenário que a presença do argentino impõe.

Ainda que a principal meta santista não seja o caneco, o planejamento para a temporada está atrasado. Até agora, o Peixe tem apenas um reforço apresentado – Yeferson Soteldo, venezuelano e camisa 10 – além de ter negócio praticamente fechado pelo defensor Felipe Aguilar. As saídas com relação ao ano passado devem ser sentidas: artilheiro, Gabigol foi para o Flamengo, enquanto que o costarriquenho Bryan Ruiz pediu rescisão amigável de seu contrato.

Panorama do São Paulo conta com Jardine, reforços e pressão

Dos quatro grandes, o São Paulo é o que está há mais tempo sem levantar o troféu de campeão paulista – a última conquista do Tricolor foi em 2005. Por conta disso, a pressão em cima da equipe da Barra Funda já seria mais acentuada. Agora, adicione ao cenário um técnico que precisa de uma boa campanha para se provar e os grandes reforços contratados – por tudo isso, o título e o fim do longo jejum viriam a calhar para os comandados de André Jardine.

A torcida do Tricolor confia e aposta nos ótimos nomes contratados pelo São Paulo. A negociação de Rodrigo Caio ao Flamengo permitiu que o clube garantisse o retorno de Hernanes e comprasse, também, o atacante Pablo, destaque do Athletico-PR. Além deles, Igor Vinícius, Léo, Biro Biro, Tiago Volpi e Willian Farias se juntaram ao time da Barra Funda.

