FPF lança experiência para torcedores viverem rotina do VAR por um dia

A Federação Paulista de Futebol anunciou o "VAR Experience", iniciativa promovida pela FPF Academia que permitirá ao público participar de uma experiência imersiva nas cabines do árbitro de vídeo utilizadas nas competições da entidade.
O evento acontecerá no dia 15 de agosto, na sede da FPF, e dará aos participantes a oportunidade de acompanhar na prática a dinâmica de operação do VAR, incluindo análise de lances, revisões e tomada de decisões em partidas de futebol.
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A atividade será realizada nas mesmas salas usadas oficialmente nos torneios organizados pela federação, equipadas com tecnologia de ponta e conectadas aos estádios paulistas por fibra óptica.
As inscrições são abertas para maiores de 18 anos, custam R$ 500 e podem ser realizadas no site da FPF Academia. A experiência ocorrerá entre 9h e 12h.
A FPF foi pioneira ao implementar o VAR em todos os jogos do Paulistão e do Paulistão Feminino, além de criar a primeira central unificada de arbitragem de vídeo do futebol brasileiro.