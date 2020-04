Diretor do Santo André revela reunião de clubes com a FPF para analisar futuro do Paulistão

O Campeonato Paulista completa na próxima semana um mês de paralisação em função da pandemia do coronavírus. Até agora, nenhuma competição de futebol no mundo tem previsão de retorno, mas, apesar disso, haverá uma conversa na quarta-feira entre os dirigentes do estado para falar do torneio e as perspectivas do futuro.

Em entrevista ao Sportv, o executivo de futebol do Santo André, Edgard Montemor, revelou a existência da reunião. No entanto, ele deixou claro que não há qualquer esperança para o retorno da competição em um curto espaço de tempo.

“Hoje não tem como o Santo André ou qualquer outro clube ter um posicionamento concreto. São muito mais dúvidas e incertezas. Nosso presidente vai participar mais para escutar e ver quais os planos da Federação”, disse.

Antes da paralisação, o Santo André tinha a melhor campanha entre os participantes do Paulistão, superando, inclusive, os gigantes Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians. Mas a equipe do ABC reconhece que será muito complicado manter a boa fase caso a competição retorne.

Até mesmo manter o elenco já é uma missão difícil para o Ramalhão. “São vários detalhes a serem vistos, os contratos, os atletas que já acertaram com outros times. Você fica um mês a mais com atletas, funcionários, comissão técnica, um mês a mais de gastos”, comentou. “O campeonato só tem que voltar quando tiver a certeza que passamos por esse período que temos hoje, sendo que ninguém tenha qualquer risco”, emendou.