Vice do Paulista em 2016, Audax cai para A3; Bugre confirma liderança

Segundo colocado do Campeonato Paulista de 2016, perdendo somente para o Santos na final, o Audax teve seu rebaixamento decretado para a terceira divisão do futebol estadual somente dois anos depois, na conclusão da última rodada da Série A2 da competição, neste sábado.

A equipe de Osasco só empatou sua partida, por 2 a 2, com o Taubaté. Entretanto, nem mesmo a igualdade foi suficiente para livrar o time da degola, já que além de precisar dos três pontos, o clube precisava contar com um tropeço do Água Santa, o que não aconteceu.

Líder da tabela no início da rodada, o Guarani, já garantido na próxima fase com direito a decisão no Brinco de Ouro, derrotou o Votuporanguense e acabou com as remotas chances dos rivais alcançarem a classificação, além de confirmar sua liderança. O placar da partida ficou em 2 a 1 para o Bugre, com gols de Fumagalli, de pênalti, e Pedro Bortoluzo, em favor dos donos da casa, e Felipe, para os visitantes.

Segundo colocado, o São Bernardo precisava de apenas um empate para confirmar vaga nas semifinais. E conseguiu: jogando em seus domínios, a equipe do ABC paulista ficou no 0 a 0 com o XV de Piracicaba, que foi capaz de sair classificado, mesmo não vencendo, causando a dependência dos resultados de Oeste e Sertãozinho.

O próprio Oeste encarou o tradicional Juventus, na Rua Javari, dependendo de suas próprias forças para alcançar o avanço. Raphael Luz marcou para os visitantes, João Vitor empatou para o time da Mooca, mas Pedrinho fez o gol da vitória do Oeste. Com o resultado, o clube carimbou vaga para as semifinais da A2.

Já o Sertãozinho, que enfrentou a salva Portuguesa, estava com a vaga garantida até os minutos finais. Entretanto, vencendo por 1 a 0, a equipe tomou o empate da Lusa e, ao apito final do árbitro, ambos os clubes ficaram na igualdade. Assim, o Sertãozinho desperdiçou a oportunidade de avançar à próxima fase.

O Nacional, última equipe com chances de classificação, ainda que pequenas, encarou o Rio Claro, sem pretensões na tabela, fora de casa. O clube saiu com a vitória, por 2 a 1, mas ainda assim não se classificou às semis da competição regional.

Além do Audax, na luta pelo rebaixamento, Batatais e Água Santa faziam seus jogos para determinar os dois times, dentre os três, que caíram para a Série A3 do Paulista. O único salvo foi justamente a equipe de Diadema, que dependia de si para escapar do rebaixamento: jogando em casa, fez 3 a 0 para cima do Inter de Limeira, com gols de Misael (contra), Wellington Saci e Alex Gonçalves.

O Batatais, que começou a última sessão de jogos na lanterna e precisando contar com tropeços dos dois rivais e uma vitória própria para se safar, não conseguiu cumprir nem com a sua parte. Jogando em casa, a equipe empatou com o Penapolense, por 1 a 1, e teve o rebaixamento decretado.

Com a finalização da rodada, os confrontos das semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista estão definidos. O primeiro colocado, Guarani, enfrenta o quarto, XV de Piracicaba, com a vantagem de decidir em casa. No outro duelo, o São Bernardo, no segundo lugar, encara o Oeste, também podendo contar com o apoio da torcida no duelo decisivo.

Devido ao regulamento da competição, essas quatro equipes ainda não estão garantidas na primeira divisão do futebol estadual na próxima temporada. Como apenas dois clubes sobem, os vencedores de cada partida das semis confirmam vaga na elite do esporte paulista.