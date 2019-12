São Paulo se despede do NBB em 2019 com vitória sobre Pato Branco

Confira este e outros vídeos em

O São Paulo conquistou uma importante vitória no último jogo do primeiro turno do Novo Basquete Brasil, neste domingo. Em casa, o time superou o Pato Branco por 87 a 63, e ficou com a 3ª colocação geral.

A vantagem do Tricolor foi constante durante a partida toda, vencendo todos os quartos em número de pontos. O time paranaense até esboçou uma reação no 3º período, mas o ala Shamell estava em tarde inspirada. Ele brilhou nos últimos minutos, marcou 24 pontos no total e foi o cestinha do jogo.

O triunfo garantiu uma boa posição para o São Paulo na Copa Super 8, torneio mata-mata entre os oito primeiros colocados da tabela, e que dá ao campeão uma vaga na Liga das Américas. O adversário da equipe ainda não foi definido. O Tricolor volta às quadras no dia 14 de janeiro, para enfrentar o Rio Claro, fora de casa.

Quem também jogou neste domingo foi o Minas, que não teve dificuldades para bater o Brasília por 90 a 60. O time mineiro é o 6º colocado, também garantido na Super 8, enquanto os brasilienses estão apenas em 13º.

Alex Garcia foi o grande destaque do confronto. O ala do Minas marcou 18 pontos e deu cinco assistências.

