Brasília vence Franca e empata série na semifinal do NBB

Em um jogo de baixa pontuação, o Brasília venceu o Franca por 67 a 50, nesta quinta-feira, no jogo dois da semifinal do Novo Basquete Brasil, na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF).
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Situação da série
Com o resultado, o Brasília empata em 1 a 1 a melhor de cinco que definirá um dos finalistas do NBB. A terceira partida será realizada neste sábado, às 21h45 (de Brasília), novamente na Arena Nilson Nelson.
📋 Resumo do jogo
BRASÍLIA 67 X 50 FRANCA
🏆 Competição: NBB - Semifinal (jogo 2)
🏟️ Local: Arena Nilson Nelson, Brasília (DF)
📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
Como foi o jogo
A equipe vencedora contou com um duplo-duplo de Daniel Von Haydin, que foi o cestinha da partida, com 28 pontos e 11 rebotes. Do lado do Franca, Corderro Bennett foi o maior pontuador, com 21.
Com um início muito forte, o Brasília limitou os visitantes a apenas sete pontos, e, com 24 anotados, abriu 17 de vantagem. De forma oposta, no segundo período foi o Franca quem dominou, permitiu apenas nove pontos dos mandantes, e conseguiu diminuir a desvantagem para sete antes do intervalo (33 a 26).
No terceiro quarto, o Brasília voltou a ser superior e aumentou a distância para 12 (50 a 38). No último período, a equipe da capital federal seguiu aumentando sua vantagem e confirmou a vitória por 67 a 50.
Próximo jogo
Brasília x Franca
🏆 Competição: NBB - Semifinal (jogo 3)
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 21h45 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Nilson Nelson, Brasília (DF)