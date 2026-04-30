Paulistano elimina Bauru e encara o Pinheiros nas quartas do NBB

O Paulistano garantiu sua classificação às quartas de final do NBB na noite desta quarta-feira. No Ginásio Antônio Prado Júnior, a equipe venceu o Bauru por 71 a 62 e fechou a série de melhor de cinco em 3 a 1.

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Paulistano nas quartas

Com a vaga assegurada nas quartas de final, o Paulistano já tem o seu próximo adversário definido. A equipe será rival Pinheiros na sequência dos playoffs.

📋 Resumo do jogo

PAULISTANO 71 X 62 BAURU BASKET

Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 4)

Local: Ginásio Antônio Prado Jr., São Paulo (SP)

Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Como foi o jogo

Com 14 pontos e sete rebotes, Lucas Siewert foi o destaque do Paulistano e brilhou no último quarto. Já Edson Tovar contribuiu com 13 pontos, oito rebotes e quatro assistências. Do lado do Bauru, Dontrell Brite registrou 13 pontos, mas não conseguiu evitar a eliminação nas oitavas de final.

Em um primeiro quarto equilibrado, o Bauru foi ligeiramente superior e venceu por apenas um ponto (16 a 15). Já no segundo, o Paulistano cresceu no jogo e foi para o intervalo ganhando por 35 a 32.

No terceiro período, o Paulistano conseguiu manter a superioridade e aumentou a diferença no placar para cinco pontos (55 a 50). No último quarto, com o Bauru dominado, o time da casa fechou em 71 a 62.