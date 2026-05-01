Flamengo bate União Corinthians e pega o Brasília nas quartas do NBB

O Flamengo garantiu sua vaga nas quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) nesta quinta-feira, ao eliminar o União Corinthians. Jogando em casa, no Maracanãzinho, o Rubro-Negro venceu o jogo quatro das oitavas por 104 a 77.
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Rumo às quartas
Com o resultado, o Flamengo fechou a série de melhor de cinco contra o União Corinthians em 3 a 1. Nas próxima fase, o time carioca enfrentará o Brasília, que venceu o Caxias, também nesta quinta, em Brasília, por 71 a 70, e garantiu a classificação com um 3 a 1 na série.
📋 Resumo do jogo
FLAMENGO 104 X 77 UNIÃO CORINTHIANS
🏆 Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 4)
🏟️ Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro
📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
Como foi o jogo
Com 20 pontos, Alex Negrete e Gui Deodato foram os cestinhas da partida e lideraram o Flamengo ao triunfo. Do lado do União Corinthians, Nathaniel Barnes foi o maior pontuador, com 18.
Em um primeiro quarto parelho, o Flamengo começou a partida melhor e abriu uma vantagem de quatro pontos (22 a 18). Já no segundo, o União Corinthians foi superior, virou a partida e foi para o intervalo vencendo por três (46 a 43).
O Flamengo voltou para o terceiro período em um ritmo muito alto, recuperou a liderança do placar e conseguiu abrir 20 pontos de vantagem (76 a 56). Já com a vitória encaminhada, o time carioca também venceu a quarta parcial e garantiu a classificação por 104 a 77.
Outros resultados do NBB nesta quinta-feira
- Brasília 71 x 70 Caxias