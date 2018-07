Nova temporada do NBB tem início em outubro

A temporada 2018/2019 do Novo Basquete Brasil terá início no dia 13 de outubro. Neste sábado, durante a Assembleia Geral da LNB, foi divulgada a data de abertura da próxima edição do maior campeonato de basquete do país.

Durante a Assembleia também foram definidos os 15 clubes pré-inscritos para a temporada 18/19. Ao lado dos 13 remanescentes da última edição do NBB, também estão na relação o Corinthians, que conquistou a vaga com o título da Liga Ouro, e o São José, vice da Liga Ouro e que teve sua intenção de participar aprovada pelo Conselho de Administração da LNB.

Agora, para terem suas inscrições confirmadas, as equipes precisarão comprovar toda a documentação exigida pela LNB para a disputa da 11ª edição do NBB. Até o dia 13 de julho, os clubes terão que apresentar as comprovações financeiras e estruturais para que o Departamento Técnico da LNB possa avaliar as condições de cada time. Os participantes serão divulgados dia 24 de julho.

Já em relação ao regulamento, os clubes aprovaram mudanças. A principal delas é de que a primeira fase dos playoffs (oitavas de final) será disputada em uma melhor de três jogos – as outras etapas (quartas, semi e finais) seguem como melhor de cinco. A alteração visa diminuir o tempo de inatividade das equipes do G-4, que se classificam direto para as quartas.

Outra mudança do NBB para a próxima temporada será no rebaixamento. Ao invés de duas equipes, apenas uma cairá para a Liga Ouro, que seguirá levando seu campeão para a elite do basquete nacional. As novas decisões do regulamento são válidas para os próximos dois anos.

Confira as equipes participantes:

– Basquete Cearense (CE)

– Sendi/Bauru Basket (SP)

– Botafogo (RJ)

– Banrisul/Caxias Basquete (RS)

– Corinthians (SP)

– Flamengo (RJ)

– Sesi Franca Basquete (SP)

– Joinville (SC)

– Minas Tênis Clube (MG)

– Mogi das Cruzes/Helbor (SP)

– Paulistano/Corpore (SP)

– Pinheiros (SP)

– São José Basketball (SP)

– Universo

– Vasco da Gama (RJ)