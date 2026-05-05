Fora de casa, Corinthians vence o Minas e abre vantagem nas quartas do NBB

Nesta segunda-feira, o Corinthians venceu o Minas por 100 a 90, no jogo 1 das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), na Arena UniBH, e iniciou a série com vantagem.
Duplo-duplo na conta do 5️⃣5️⃣!
Elinho Corazza anotou 2️⃣0️⃣ pontos e distribuiu 1️⃣1️⃣ assistências no jogo 1. 🏀
Bem demais, Maestro! 🎩
📸 Hedgard Moraes / MTC#CorinthiansBasquete#VaiCorinthians pic.twitter.com/IpFiq7lpAT
— Corinthians Basquete (@corinthiansbskt) May 5, 2026
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como foi o jogo
Com 20 pontos e 11 assistências, Elio Corazza foi o destaque da partida e ajudou o Corinthians a conquistar o triunfo. Do lado do Minas, Jordan Williams foi o melhor pontuador, com 24 pontos.
O primeiro quarto foi dominado pelo Corinthians , que começou a partida com um ritmo forte e abriu quatro pontos de vantagem (27 a 23). No segundo, o Minas conseguiu reagir e foi para o intervalo perdendo por apenas um ponto (52 a 53).
No terceiro período, o Timão retomou o ritmo e aumentou a distância para onze pontos (78 a 67). O Minas chegou a vencer a última parcial mas não foi capaz de evitar a derrota por 100 a 90.
Jogo 2
Agora, as equipes se enfrentam no Parque São Jorge na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília).