Fora de casa, Corinthians vence o Minas e abre vantagem nas quartas do NBB

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Hedgard Moraes / MTC
Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 04/05/2026 às 22:28

 Nesta segunda-feira, o Corinthians venceu o Minas por 100 a 90, no jogo 1 das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), na Arena UniBH, e iniciou a série com vantagem.

Como foi o jogo 

Com 20 pontos e 11 assistências, Elio Corazza foi o destaque da partida e ajudou o Corinthians a conquistar o triunfo. Do lado do Minas, Jordan Williams foi o melhor pontuador, com 24 pontos.

O primeiro quarto foi dominado pelo Corinthians , que começou a partida com um ritmo forte e abriu quatro pontos de vantagem (27 a 23). No segundo, o Minas conseguiu reagir e foi para o intervalo perdendo por apenas um ponto (52 a 53).

No terceiro período, o Timão retomou o ritmo e aumentou a distância para onze pontos (78 a 67). O Minas chegou a vencer a última parcial mas não foi capaz de evitar a derrota por 100 a 90.

Jogo 2

Agora, as equipes se enfrentam no Parque São Jorge na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília).

