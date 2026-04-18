Corinthians bate o Caxias fora de casa e fecha temporada regular do NBB

Nesta sexta-feira, o Corinthians venceu o Caxias por 92 a 79, no último jogo da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB), no Centro Esportivo Sesi, em Caxias do Sul (RS).
Ver essa foto no Instagram
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação da tabela
Após o triunfo, o Corinthians chegou a uma campanha de 27 vitórias e 11 derrotas, seguindo na sexta posição. Já o Caxias perdeu sua 21ª partida e, com 17 vitórias, é o 12º.
Como foi o jogo
Com 19 pontos, Clark foi o cestinha e ajudou o Corinthians a conquistar o triunfo. Do lado do Caxias, Humberto foi o melhor pontuador, com 18 pontos.
O primeiro quarto foi dominado pelo Corinthians , que começou a partida com um ritmo forte e abriu quatro pontos de vantagem (18 a 14). No segundo, o Corinthians conseguiu se manter ir para o intervalo ganhando por 44 a 37 .
No terceiro período, o Timão seguiu se impondo e aumentou a distância para treze pontos (74 a 61). O Caxias chegou a empatar a última parcial mas não foi capaz de evitar a derrota por 92 a 79.
Outros resultados do NBB nesta sexta-feira
- União Corinthians 97 x 88 São José
- Mogi 73 x 76 Osasco