Corinthians bate o Caxias fora de casa e fecha temporada regular do NBB

Nesta sexta-feira, o Corinthians venceu o Caxias por 92 a 79, no último jogo da temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB), no Centro Esportivo Sesi, em Caxias do Sul (RS).

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Situação da tabela

Após o triunfo, o Corinthians chegou a uma campanha de 27 vitórias e 11 derrotas, seguindo na sexta posição. Já o Caxias perdeu sua 21ª partida e, com 17 vitórias, é o 12º.

Como foi o jogo

Com 19 pontos, Clark foi o cestinha e ajudou o Corinthians a conquistar o triunfo. Do lado do Caxias, Humberto foi o melhor pontuador, com 18 pontos.

O primeiro quarto foi dominado pelo Corinthians , que começou a partida com um ritmo forte e abriu quatro pontos de vantagem (18 a 14). No segundo, o Corinthians conseguiu se manter ir para o intervalo ganhando por 44 a 37 .

No terceiro período, o Timão seguiu se impondo e aumentou a distância para treze pontos (74 a 61). O Caxias chegou a empatar a última parcial mas não foi capaz de evitar a derrota por 92 a 79.

Outros resultados do NBB nesta sexta-feira

União Corinthians 97 x 88 São José