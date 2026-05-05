Playoffs da NBA: Knicks e Timberwolves abrem as semifinais de conferência com vitória

As semifinais de conferência da NBA iniciaram na noite desta segunda-feira. New York Knicks e Minnesota Timberwolves venceram Philadelphia 76ers e San Antonio Spurs, respectivamente, e saíram na frente na disputa por uma vaga nas finais.

As Semifinais de Conferência começaram com Wolves e Knicks largando na frente! 👀#NBAPlayoffs #ChaveamentoNBA pic.twitter.com/lvkXZhXH4B — NBA Brasil (@NBABrasil) May 5, 2026

Knicks atropelam na Conferência Leste

Com autoridade, os Knicks venceram os 76ers por 137 a 98, no Madison Square Garden, fazendo 1 a 0 na série melhor de sete das semifinais da Conferência Leste. Jalen Brunson comandou o time de Nova Iorque à vitória, com 35 pontos. Pelo lado do Philadelphia, Paul George foi o maior pontuador, com 17 pontos.

Após início equilibrado no primeiro quarto, os Knicks não tomaram conhecimento dos 76ers para liderar a partida a partir do segundo período e terminar o confronto com vantagem de 39 pontos.

Próximas partidas entre Knicks e 76ers:

Jogo 2: New York Knicks x Philadelphia 76ers

Quarta, 06 de maio de 2026, às 20h (de Brasília)

New York Knicks x Philadelphia 76ers Quarta, 06 de maio de 2026, às 20h (de Brasília) Jogo 3: Philadelphia 76ers x New York Knicks

Sexta, 08 de maio de 2026, às 20h (de Brasília)

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Timberwolves surpreendem no Oeste

Fora de casa, os Timberwolves surpreenderam e derrotaram os Spurs por 104 a 102 e abriram 1 a 0 nas semifinais da Conferência Oeste. Julius Randle foi o destaque do Minnesota e anotou um duplo-duplo, com 21 pontos e 10 rebotes. Nos Spurs, Dylan Harper anotou 18 pontos e foi o cestinha do time no duelo.

Em partida apertada, com muitas trocas de liderança, os times foram para o intervalo empatados em 45 a 45. Após ir para o último quarto em desvantagem, os Timberwolves viraram o duelo em parcial de 35 a 30 para vencer o jogo um.

Próximas partidas entre Knicks e 76ers: