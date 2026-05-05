Wembanyama faz história na NBA apesar de derrota dos Spurs

Apesar da derrota do San Antonio Spurs para o Minnesota Timberwolves, por 104 a 102, no primeiro jogo das semifinais da Conferência Oeste, Victor Wembanyama colocou seu nome na história da liga. O francês se tornou o jogador que realizou mais tocos em uma partida de playoffs na história da NBA.

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Com 2,24 metros de altura, Wembanyama anotou 12 bloqueios na partida e chamou a atenção mesmo com o resultado negativo no primeiro jogo da série. Aos 22 anos, ele superou o recorde anterior de 10 tocos em uma única partida de playoffs, marca que pertencia a Andrew Bynum, do Los Angeles Lakers, Mark Eaton, do Utah Jazz, e Hakeem Olajuwon, do Houston Rockets.

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Outro feito do francês

Além dos 12 bloqueios, Wembanyama marcou 11 pontos e apanhou 15 rebotes, tornando-se o terceiro jogador da história da pós-temporada a registrar um triplo-duplo com tocos, ao lado de Andrew Bynum e Hakeem Olajuwon.

Números de Victor Wembanyama na temporada

Com 64 pontos na temporada, o pivô tem uma média de 25 pontos por jogo, além de 11.5 rebotes e 3.1 assistências.