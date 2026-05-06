Pistons vencem Cavaliers na abertura das semifinais da Conferência Leste da NBA

O Detroit Pistons encerrou uma sequência de 12 derrotas consecutivas nos playoffs da NBA contra o Cleveland Cavaliers na terça-feira, vencendo por 111 a 101 no jogo de abertura das semifinais da Conferência Leste.

A defesa implacável dos Pistons, líderes da Conferência Leste, dominou o poder ofensivo dos Cavaliers, forçando suas estrelas James Harden e Donovan Mitchell a cometerem 10 turnovers combinados.

Harden terminou com 22 pontos e Mitchell adicionou 23, mas o jogo foi mais uma vez dominado por Cade Cunningham, cestinha dos Pistons, que anotou 23 pontos e 7 assistências.

O armador foi apoiado por Tobias Harris, com 20 pontos e 8 rebotes, e Jalen Duren, que contribuiu com 11 pontos e 12 rebotes e fez jogadas cruciais nos momentos decisivos.

Encorajados pela torcida, os jogadores do Detroit Pistons pareciam mais recuperados fisicamente do esforço da primeira rodada, na qual tiveram que reverter um placar de 3 a 1 contra o Orlando Magic.

Tanto os Pistons quanto os Cavaliers, que eliminaram o Toronto Raptors, tiveram apenas 48 horas de descanso após o último jogo da rodada anterior.

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No jogo desta terça, o Detroit dominou boa parte da partida, abrindo uma vantagem de até 18 pontos e liderando por 93 a 82 a nove minutos do fim.

Num piscar de olhos, os Cavaliers empataram o jogo com uma sequência de 11 a 0 e nove pontos consecutivos de Harden, que até então vinha tendo uma noite difícil na Little Caesars Arena, cometendo sete turnovers.

Quando o veterano armador tentou colocar Cleveland na frente, foi bloqueado por Harden, o jogador que devolveu o ímpeto da partida para o time da casa. Em seguida, Duren fez três enterradas após assistências de Cunningham, dando aos Pistons a vantagem final.

"Precisamos defender nosso mando de quadra, porque não conseguimos fazer isso na série anterior", enfatizou Cunningham. "Foi uma grande vitória da equipe, com muito esforço de todos."

Até terça-feira, os Cavaliers haviam vencido 12 jogos consecutivos nos playoffs contra os Pistons, que foram eliminados nas séries de 2007, 2009 e 2016 sob a liderança de LeBron James.

Com conteúdo da AFP*