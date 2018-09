Tottenham é o único time do Grupo B sem título de Liga dos Campeões

Um dos grupos da morte desta Liga dos Campeões é o Grupo B, que conta com Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven e Inter de Milão. O Barcelona, de Messi, Coutinho e Suárez, desponta como o favorito a avançar, mas os outros três times prometem uma boa disputa pela segunda vaga.

Dos participantes do Grupo B, Barcelona, PSV e Inter de Milão exibem a “orelhuda” em suas salas de troféus. No entanto, o Tottenham, apesar de ser um clube tradicional na Inglaterra, nunca conseguiu fazer grande campanha na Liga dos Campeões.

Esta será apenas a quinta participação do Tottenham na Liga dos Campeões. O clube de Londres estreou na competição em 1961-62, quando ela ainda era a Taça dos Campeões Europeus, e chegou às semifinais, sendo eliminado pelo Benfica. Foi a melhor participação do time na história do torneio.

Desde então, o Tottenham só voltou à Liga dos Campeões em 2010-11, quando fez outra boa campanha e só foi eliminado nas quartas de final, pelo Real Madrid. Em 2016-17, os ingleses foram eliminados ainda na fase de grupos. Já na temporada passada, foi eliminado pela Juventus nas oitavas de final.

Enquanto o Tottenham não tem grande história na Liga dos Campeões, seus concorrentes têm tradição de sobra na competição. O Barcelona é o maior campeão do Grupo B, com conquistas em 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11 e 2014-15, além de três vices-campeonatos.

A Internazionale vem logo atrás. Último clube italiano a levantar o troféu, a Inter conquistou a Liga dos Campeões duas vezes seguidas, em 1963-64 e 1964-65, e voltou a vencê-la em 2009-10. O clube de Milão chegou a outras duas finais, em 1966-67 e 1971-72, mas acabou perdendo.

Maior candidato a azarão do grupo, o PSV não vem de boas campanhas recentes na Liga dos Campeões, mas tem uma “orelhuda” em sua coleção. Na temporada 1987-88, o clube holandês chegou a sua única final da competição e venceu o Benfica nos pênaltis.

Apesar de ser o clube com menos tradição em seu grupo, o Tottenham sonha em chegar longe na Liga dos Campeões. Para isso, a equipe conta com nomes como Hugo Lloris, goleiro campeão do mundo pela França, e o artilheiro Harry Kane. Além disso, o brasileiro Lucas Moura foi eleito o melhor jogador do mês de agosto no Campeonato Inglês.

O Grupo B é o primeiro a entrar em campo pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, o Barcelona recebe o PSV no Camp Nou, enquanto a Inter de Milão recebe o Tottenham no Giuseppe Meazza. Ambos os jogos serão às 13h55 (de Brasília).

