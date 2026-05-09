Seleção da rodada da Libertadores tem jogadores de Corinthians, Palmeiras e Mirassol

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira o 'time ideal' da quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Entre os 11 jogadores escolhidos pela entidade para compor a seleção da semana estão três representantes do futebol brasileiro: Gustavo Henrique, do Corinthians, Ramon Sosa, do Palmeiras, e Reinaldo, do Mirassol.

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Destaques da rodada

A seleção da semana completa conta com: Schiavone (UCV); Gustavo Henrique (Corinthians), Gómez (Always Ready), Ovando (Rosário Central); Villalba (Barcelona-EQU), Ramón Sosa (Palmeiras), Vadalá (Coquimbo Unido), Reinaldo (Mirassol); Hugo Rodallega (Santa Fe), Pablo Vegetti (Cerro Porteño) e Sandoval (Tolima).

Representando o Brasil

Gustavo Henrique

Titular e referência na zaga do Corinthians, Gustavo Henrique defendeu a invencibilidade do Timão ao marcar o gol de empate da equipe contra o Independiente Santa Fe, nos acréscimos do segundo tempo. Os times se enfrentaram na quarta-feira, no Estádio Nemesio Camavho El Campin, em Bogotá (COL).

Ramón Sosa

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2 a 0, nesta terça-feira, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER). O paraguaio Ramón Sosa foi destaque ao marcar o segundo gol e selar a vitória alviverde, com apenas cinco minutos do segundo tempo.

Reinaldo

O Mirassol, por sua vez, contou com o gol de pênalti do lateral esquerdo Reinaldo, aos 16 minutos do segundo tempo, para fechar a vitória por 2 a 0 diante da LDU, nesta quinta, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Mirassol (SP).

Rostos conhecidos

O colombiano Hugo Rodallega, ex-jogador do Bahia, foi protagonista no empate por 1 a 1 do Santa Fé contra o Corinthians, por ter marcado o gol que abriu o placar para o time da casa e depois ter se envolvido na confusão com o goleiro Hugo Souza, após o apito final.

Ex-Vasco, o argentino Pablo Vegetti também deixou sua marca ao fazer o gol da vitória de 1 a 0 do Cerro Porteño diante do Junior Barranquilla, também nesta quinta, no Estádio Romelio Martínez, em Barranquilla (COL).