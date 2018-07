Conmebol confirma VAR a partir das quartas da Libertadores

A Copa Libertadores da América e Sul-Americana terá a utilização do VAR (Vídeo Árbitro) a partir das quartas de final. A informação foi confirmada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, ao Fox Sports da Argentina.

“Gostei do uso do VAR no Mundial, estou convencido que é um avanço tecnológico que não poderá mais sair do futebol”, disse o mandatário ao Fox Sports. “O que talvez esteja faltando é mais comunicação com o público. Se utiliza o VAR durante os 90 minutos, mesmo quando os torcedores não vejam o árbitro fazendo alguma sinalização”.

Além disso, Alejandro Dominguez ainda falou sobre a primeira final única da história da Libertadores, a ser realizada a partir de 2019. “Por enquanto será em Lima, Santiago ou Montevideo. Há uma agência responsável por fazer a avaliação das três cidades e isso será apresentado para um conselho em agosto”.

“Será um desafio que convertamos uma partida de futebol em uma enorme festa. Que dure toda a semana e que possamos mostrar ao mundo o conteúdo e o produto que temos”, concluiu o mandatário.

Assim como ocorreu em 1999, a Copa Libertadores da América poderá ter um confronto entre Corinthians e Palmeiras nas quartas de final. Confira abaixo todos os duelos das oitavas de final: