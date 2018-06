Andrés provoca Galiotte e cita “chororô” ao projetar Derby

Corinthians e Palmeiras só irão se enfrentar nas quartas de final da Copa Libertadores da América se superarem Colo-Colo-CHI e Cerro Porteño-PAR, respectivamente, mas os seus presidentes já começaram a alimentar a rivalidade para um eventual Derby. A vitória corintiana na decisão do Campeonato Paulista ainda está na memória de ambos.

“Quem quer ser campeão não pode escolher adversário. Se eles conseguirem passar e nós também, será um grande duelo em São Paulo. Vamos ver se não vai ter chororô”, brincou Andrés Sanchez, mandatário do Corinthians, que disse ter abordado o assunto com Maurício Galiotte, do Palmeiras. “Aquilo já passou. Vamos tocar a vida para a frente”, sorriu, em entrevista à Fox Sports.

Galiotte, ao contrário, fechou o semblante quando soube da declaração do colega. “Ele não falou nada disso comigo”, desmentiu o palmeirense. “Isso é conversa do Andrés. Para quem tem tempo de ficar ouvindo o Andrés, tudo bem. O importante é que o Palmeiras defende os seus interesses. Faremos isso sempre. Quando reivindicamos algo, é porque entendemos que existe uma irregularidade”, complementou.

🔥¡Así quedó la llave de octavos de final de la @Libertadores ! 🔥 De aquí sale el campeón 🏆 pic.twitter.com/S9nEZCw3Bo — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 5 de junho de 2018

Os presidentes dos clubes rivais se referiam à polêmica que marcou a última decisão estadual. No Allianz Parque, onde o Corinthians conquistou o título na disputa por pênaltis, o árbitro Marcelo Aparecido marcou e desmarcou uma penalidade do volante Ralf sobre o atacante Dudu. O Palmeiras prometeu apelar às últimas instâncias na tentativa de provar que houve interferência externa nessa decisão.

Seja como for, Galiotte tentou não projetar ainda um confronto de Libertadores com o Corinthians. Questionado se o Derby já começou, o palmeirense corrigiu: “Na cabeça do Andrés, sim. Na minha, não”. E arrematou: “Vamos jogar com o Cerro primeiro. Aqui, vamos fazer o nosso papel, que é respeitar o Cerro”.

Andrés, por sua vez, assegurou que seria respeitoso qualquer que fosse o adversário do Corinthians nas oitavas de final, o Colo-Colo ou outro. “Vim para o sorteio com o espírito de que não adianta a gente torcer por esse ou aquele. Todos os jogos são difíceis. Não só esse, como o próximo”, previu. “O próximo” potencialmente seria o duelo com o Palmeiras.