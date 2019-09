Barcelona perde para o Granada e fica fora do G4 do Espanhol

O Barcelona tropeçou mais uma vez no Campeonato Espanhol. Em partida fora de casa válida pela 5ª rodada, neste sábado, contra o Granada, a equipe catalã perdeu por 2 a 0 e ficou de fora da zona de classificação para as ligas europeias.

Com a derrota, o time blaugrana foi ultrapassado pelos mandantes e caiu para a 7ª colocação do torneio nacional, com sete pontos somados. Foi o segundo revés da equipe comandada por Ernesto Valverde no Espanhol, além de duas derrotas e um empate. O Granada chegou ao 3º lugar com dez pontos, atrás de Sevilla e Atlético de Madrid.

Jogando em seus domínios, a equipe da Andaluzia marcou um gol em cada um dos tempos para bater os barcelonistas. Na primeira etapa, o tento saiu no primeiro minuto. Após desatenção da defesa catalã, a bola sobrou para Azeez abrir o placar. No segundo tempo, pênalti para os mandantes aos 21 minutos. Na cobrança, Vadillo tirou de Ter Stegen e garantiu o triunfo.

Voltando de lesão na panturrilha, Messi entrou no intervalo substituindo o jovem Carles Pérez, mas não conseguiu fazer a diferença para evitar a derrota. O Barça volta à campo na próximo terça-feira, contra o Villareal, dentro de casa, pela 6ª rodada do Espanhol.