Conmebol anuncia datas e horários das semifinais da Sul-Americana

A Conmebol anunciou no início da madrugada desta sexta-feira as datas e horários das semifinais da Copa Sul-Americana. Pouco depois de o Corinthians ter confirmado sua classificação para a próxima fase, eliminando o Fluminense, a entidade divulgou todos os detalhes dos próximos jogos, que envolvem também outro time brasileiro, o Atlético-MG.

A partida de ida da equipe de Fábio Carille contra o Independiente del Valle está agendada para dia 18 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Arena Corinthians. Já a volta em Quito está marcada para 25 de setembro, também às 21h30 (de Brasília).

No outro confronto, o Atlético-MG vai a Santa Fe para encarar o Colón, no dia 19 de setembro, às 21h30 (de Brasília). O jogo decisivo, em Belo Horizonte, será em 26 de setembro, às 21h30 (de Brasília).

As duas equipes classificadas duelarão pelo título da Copa Sul-Americana em jogo único, que será disputado no dia 9 de novembro, em Assunção, no Paraguai.