Corinthians elimina Fluminense com empate e avança à semifinal

O Corinthians assegurou a classificação às semifinais da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira. No Estádio do Maracanã, o time alvinegro empatou por 1 a 1 com o Fluminense, resultado suficiente para avançar após o placar de 0 a 0 em Itaquera.

Pela semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Independiente del Valle às 21h30 (de Brasília) dos dias 18 (São Paulo) e 25 (Quito) de setembro. O outro confronto em busca de uma vaga na decisão será travado entre o argentino Colón e o Atlético-MG.

Pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Atlético-MG às 19 horas (de Brasília) deste domingo, na arena de Itaquera. No jogo que encerra a jornada, marcado para as 20 horas de segunda-feira, o Fluminense pega o Avaí, no Maracanã.

O Jogo – Empurrado por sua torcida na reestreia de Oswaldo de Oliveira, o Fluminense foi responsável pela primeira chegada consistente ao campo de ataque. O veterano meia Nenê recebeu a bola na altura da intermediária e chutou forte para defesa do goleiro Cássio.

O Corinthians não demorou para responder e quase conseguiu inaugurar o marcador. Pedrinho percebeu a entrada de Vagner Love por trás da zaga e descolou belo lançamento. O centroavante, oportunista, completou para defesa de Muriel e ainda viu a bola tocar no travessão antes de sair.

Em um vacilo da defesa adversária, o Corinthians ainda teve mais uma grande oportunidade de marcar durante o primeiro tempo. Após um recuo, Muriel saiu jogando errado e deu a bola nos pés de Mateus Vital. O meia passou pela marcação e tocou na saída de do goleiro, que evitou o gol com bela defesa.

Após duas boas chances na metade inicial, o Corinthians movimentou o marcador no Rio de Janeiro aos 9 minutos da etapa complementar. Clayson arrancou pela esquerda e bateu. A bola desviou na marcação de Igor Julião e sobrou limpa para finalização certeira de Pedrinho.

Em um jogo movimentado no Maracanã, Danilo Avelar recebeu pela esquerda, tirou a marcação e bateu de pé direito, com perigo. Pouco depois, o Fluminense teve falta perigosa. Nenê chutou colocado e o goleiro Cássio precisou espalmar pela linha de fundo.

O Corinthians voltou a assustar com Vagner Love após passe de Pedrinho, mas o técnico Fabio Carille, que já havia colocado Matheus Jesus, ainda lançou Ramiro. Aos 37 minutos, após cobrança de falta de Nenê pela direita, Pablo Dyego empatou de cabeça em lance validado pelo VAR, o que não foi suficiente para evitar a eliminação do Fluminense.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 1 CORINTHIANS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 29 de agosto de 2019 (Quinta-feira)

Horário: 21h30(de Brasília)

Árbitro: Diego Haro (Peru)

Assistentes: Víctor Raez (Peru) e Coty Carrera (Peru)

Público: 53.237 pagantes

Renda: R$ 2.339.750,00

Cartões amarelos: Yoni Gonzalez, Paulo Henrique Ganso e Pablo Dyego (FLU); Gabriel, Gil, Danilo Avelar (COR)

Gols:

FLUMINENSE: Pablo Dyego, aos 37 minutos do 2º Tempo

CORINTHIANS: Pedrinho, aos 9 minutos do 2º Tempo

FLUMINENSE: Muriel; Igor Julião, Digão, Nino e Caio Henrique; Allan, Daniel (João Pedro), Nenê e Paulo Henrique Ganso (Pablo Dyego); Marcos Paulo (Wellington Nem) e Yony González

Técnico: Oswaldo de Oliveira

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso, Mateus Vital, Clayson (Matheus Jesus) e Pedrinho (Ramiro); Vagner Love

Técnico: Fábio Carille