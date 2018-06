Após derrota para o Peru, Arábia Saudita divulga convocados para Copa

Horas depois de sofrer uma derrota por 3 a 0 para o Peru neste domingo em amistoso às vésperas da Copa do Mundo, a Arábia Saudita divulgou a lista final com os 23 jogadores convocados para o Mundial.

O técnico Juan Antonio Pizzi promoveu cinco cortes, dos quais um chamou a atenção: a ausência de Nawaf Al-Abed que entrou em campo contra o Peru. Porém, a alegação para não ter sido chamado foi que o atleta ainda não se recuperou totalmente de uma lesão na virilha. Além de Abed, foram cortados o goleiro Al Qarni, os zagueiros Jahfali e Saeed Al Muwallad e o meia Al-Kuwaikbi.

A Arábia Saudita está no Grupo A da Copa do Mundo, juntamente com a Rússia, contra qual estreia na abertura do Mundial, além de Uruguai e Egito. Depois de enfrentar o Peru, os sauditas vão encarar mais um amistoso, desta vez contra a Alemanha, no próximo dia 8.

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros: Yasser Al Musailem (Al-Ahli), Abdullah Al-Mayuf (Al-Hilal) e Mohammed Al-Owais (Al-Ahli).

Defensores: Ali Al Bulaihi (Al Fateh), Mansoor Al-Harbi (Al-Ahli), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Osama Hawsawi (Al-Ahli) e Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal)

Meio-campistas: Abdullah Al-Khaibari (Al Shabab), Abdulmalek Al-Khaibri (Al-Hilal), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Taiseer Al-Jassim (Al-Ahli), Housain Al-Mogahwi (Al-Ahli), Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al Shabab), Salem Al-Dawsari (Villarreal-ESP) e Yehya Al-Shehri (Leganés-ESP)

Atacantes: Fahad Al-Muwallad (Levante-ESP), Muhannad Assiri (Al-Ahli) e Mohamed Al-Sahlawi (Al-Nassr)