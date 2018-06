Em sua volta, Guerrero faz dois e Peru vence amistoso contra sauditas

O maior ídolo de um país está de volta. Em seu retorno vestindo a camisa do Peru, Paolo Guerrero foi titular e marcou dois gols na vitória de sua seleção sobre a Arábia Saudita por 3 a 0, no penúltimo amistoso antes do início da Copa do Mundo da Rússia. Andre Carillo fechou o marcador.

O Depredador esteve em campo e estará no Mundial graças ao efeito suspensivo concedido pelo Tribunal Federal da Suíça, que aceitou o recurso de Guerrero contra a punição de 14 meses imposta pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). A acusação é por doping pelo uso de um metabólico de cocaína.

A vitória contra os sauditas ampliou a invencibilidade do time de Ricardo Gareca para 14 jogos. O último revés aconteceu em 15 de novembro de 2016, justamente contra o Brasil, em derrota por 2 a 0 válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Desde então, o time que classificou ao Mundial pela primeira vez desde 1982 conquistou 10 triunfos e quatro empates. Antes do início do maior desafio dos últimos 36 anos, o Peru ainda disputa amistoso na Suécia, no próximo sábado, às 14h15 (de Brasília).