Paysandu x Vasco pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações, arbitragem e onde assistir

Nesta terça-feira, o Vasco visita o Paysandu pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo será realizado no Estádio do Mangueirão, em Belém (PA), a partir das 21h30 (de Brasília).
Paysandu x Vasco: onde assistir ao vivo?
TV: Sportv e Premiere
Youtube: GeTV
Como chegam as equipes?
Vice campeão na última temporada, o Vasco estreia nesta edição da Copa do Brasil em busca de seu segundo título. Já o Paysandu iniciou sua jornada na terceira fase e já superou a Portuguesa-RJ e a Portuguesa-SP.
Prováveis escalações
🔵⚪ Paysandu: Jean Drosny; Matheus Capixaba, Luccão, Iarley e Luciano; Brian, Salomani e Henrico; Thayllon, Lucas e Juninho.
Técnico: Júnior Rocha
⚫⚪ Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Picon; Hugo Moura e Thiago Mendes; Adson, JP e Nuno Moreira; Spinelli.
Técnico: Renato Gaúcho
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
- VAR: Daiane Muniz (SP)
Ficha técnica
🔵⚪ Paysandu x Vasco ⚫⚪
Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de ida)
Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Mangueirão, Belém (PA)
Transmissão: GeTV, Sportv e Premiere