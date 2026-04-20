Apostas

Grêmio x Confiança pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações, arbitragem e onde assistir

Imagem ilustrativa para a matéria
FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/04/2026 às 20:00

O Grêmio recebe o Confiança na noite desta terça-feira para jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo será realizado na Arena do Grêmio, a partir das 19h30 (de Brasília).

Grêmio x Confiança: onde assistir ao vivo?

Streaming: Amazon Prime Video.

Como chegam as equipes?

Na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio estreia na Copa do Brasil em busca do seu sexto título na competição. Já o Confiança chega à quinta fase após superar Tombense e Vila Nova em sua trajetória.

Prováveis escalações

🔵⚫⚪ Grêmio: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Arthur e Monsalve; Enamorado, Carlos Vinícius e Gabriel Mec.
Técnico: Luís Castro

🔵⚪ Confiança: Rafael Pascoal; Gutierre, Lucas Cunha, Ícaro e Kelvyn; Paulo Novaes, Gabriel Santos, Renilson e Danielzinho; Patrick e João Pedro.
Técnico: Cláudio Caçapa

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Arbitragem

  • Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
  • Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Ficha técnica
🔵⚫⚪ Grêmio x Confiança🔵⚪

Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de ida)
Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Transmissão: Amazon Prime Video

Conteúdo Patrocinado