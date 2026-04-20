Grêmio x Confiança pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações, arbitragem e onde assistir

O Grêmio recebe o Confiança na noite desta terça-feira para jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo será realizado na Arena do Grêmio, a partir das 19h30 (de Brasília).
Grêmio x Confiança: onde assistir ao vivo?
Streaming: Amazon Prime Video.
Como chegam as equipes?
Na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio estreia na Copa do Brasil em busca do seu sexto título na competição. Já o Confiança chega à quinta fase após superar Tombense e Vila Nova em sua trajetória.
Prováveis escalações
🔵⚫⚪ Grêmio: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Arthur e Monsalve; Enamorado, Carlos Vinícius e Gabriel Mec.
Técnico: Luís Castro
🔵⚪ Confiança: Rafael Pascoal; Gutierre, Lucas Cunha, Ícaro e Kelvyn; Paulo Novaes, Gabriel Santos, Renilson e Danielzinho; Patrick e João Pedro.
Técnico: Cláudio Caçapa
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Arbitragem
- Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
- Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Ficha técnica
🔵⚫⚪ Grêmio x Confiança🔵⚪
Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de ida)
Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Transmissão: Amazon Prime Video