Grêmio x Confiança pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações, arbitragem e onde assistir

O Grêmio recebe o Confiança na noite desta terça-feira para jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo será realizado na Arena do Grêmio, a partir das 19h30 (de Brasília).

Grêmio x Confiança: onde assistir ao vivo?

Streaming: Amazon Prime Video.

Como chegam as equipes?

Na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio estreia na Copa do Brasil em busca do seu sexto título na competição. Já o Confiança chega à quinta fase após superar Tombense e Vila Nova em sua trajetória.

Prováveis escalações

🔵⚫⚪ Grêmio: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Arthur e Monsalve; Enamorado, Carlos Vinícius e Gabriel Mec.

Técnico: Luís Castro

🔵⚪ Confiança: Rafael Pascoal; Gutierre, Lucas Cunha, Ícaro e Kelvyn; Paulo Novaes, Gabriel Santos, Renilson e Danielzinho; Patrick e João Pedro.

Técnico: Cláudio Caçapa

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Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

João Vitor Gobi (SP) Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Ficha técnica

🔵⚫⚪ Grêmio x Confiança🔵⚪

Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de ida)

Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Transmissão: Amazon Prime Video