Botafogo x Chapecoense pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações, arbitragem e onde assistir

O Botafogo recebe a Chapecoense na noite desta nesta terça-feira, para disputar o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).
Botafogo x Chapecoense: onde assistir ao vivo?
TV: Premiere e SporTV.
Como chegam as equipes?
As equipes vão se enfrentar em partida consecutiva após confronto no Brasileirão no último sábado. Na oportunidade, o Botafogo venceu o duelo por 4 a 1, na Arena Condá. O duelo da quinta fase marca as estreias de ambas as equipes na Copa do Brasil desta temporada.
Prováveis escalações
⚫⚪ Provável escalação do Botafogo
Neto, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza, Alex Telles, Edenílson, Cristian Medina, Danilo, Matheus Martins, Arthur Cabral, Júnior Santos.
Técnico: Franclim Carvalho.
🟢⚪ Provável escalação da Chapecoense
Rafael Santos, Marcos Vinicius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Bruno Pacheco, Camilo, Higor Meritão, Vinicius Balieiro, Ítalo, Yannick Bolasie, Marcinho.
Técnico: Fábio Matias.
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima-PE
- Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
- VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Ficha técnica
