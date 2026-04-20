Botafogo x Chapecoense pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações, arbitragem e onde assistir

Foto: Vitor Silva/Botafogo.
Foto: Vitor Silva/Botafogo.
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/04/2026 às 20:00

O Botafogo recebe a Chapecoense na noite desta nesta terça-feira, para disputar o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Botafogo x Chapecoense: onde assistir ao vivo?

TV: Premiere e SporTV.

Como chegam as equipes?

As equipes vão se enfrentar em partida consecutiva após confronto no Brasileirão no último sábado. Na oportunidade, o Botafogo venceu o duelo por 4 a 1, na Arena Condá. O duelo da quinta fase marca as estreias de ambas as equipes na Copa do Brasil desta temporada.

Prováveis escalações

⚫⚪ Provável escalação do Botafogo

Neto, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza, Alex Telles, Edenílson, Cristian Medina, Danilo, Matheus Martins, Arthur Cabral, Júnior Santos.
Técnico: Franclim Carvalho.

🟢⚪ Provável escalação da Chapecoense

Rafael Santos, Marcos Vinicius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Bruno Pacheco, Camilo, Higor Meritão, Vinicius Balieiro, Ítalo, Yannick Bolasie, Marcinho.
Técnico: Fábio Matias.

Arbitragem

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima-PE
  • Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
  • VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Ficha técnica
⚫⚪Botafogo x Chapecoense 🟢⚪

Competição: Copa do Brasil (5ª fase - jogo de ida)
Data e horário: 21 de abril de 2026 (terça-feira), às 17h (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Premiere e SporTV

