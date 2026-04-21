Fortaleza x CRB: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Fortaleza e CRB se enfrentam pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Amazon Prime.
Como chegam as equipes
O Fortaleza chega após vitória na Série B contra o Criciúma por 3 a 2. Na Copa do Brasil, o clube entrou na segunda fase e eliminou o Maguary, Manauara e o Nova Iguaçu até chegar nesse momento da competição. O CRB chega após uma derrota na Série B para o Juventude por 1 a 0. Na competição, eliminou o Porto-BA, Sousa e Figueirense.
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Prováveis escalações
Fortaleza
Brenno, Maílton, Lucas Gazal, Gabriel Fuentes, Emanuel Brítez, Pierre, Lucas Sasha, Tomás Pochettino, Paulo Baya, Vitinho, Luiz Fernando.
Técnico: Thiago Carpini.
CRB
Matheus Albino, Bressan, Hereda, Fábio Alemão, Lucas Lovat, Crystopher Ribeiro, Daniel, Pedro Castro, Mikael, Dadá Belmonte, Douglas Baggio.
Técnico: Eduardo Barroca.
Arbitragem
- Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
- VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
Ficha técnica
Confronto: Fortaleza x CRB
Competição: Copa do Brasil - 5ª fase
Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Castelão, Fortaleza (CE)
Transmissão: Amazon Prime
Foco total no próximo desafio! 👊🦁
Nossa próxima partida será amanhã (22), diante do CRB, na Arena Castelão, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. VAMOS!
📅 22/04
⌚ 20h30#FortalezaEC #CopaDoBrasil pic.twitter.com/4U5AwLN9rg
— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 21, 2026