Fortaleza x CRB: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Foto: Leonardo Moreira / Fotaleza EC
Publicado 21/04/2026 às 20:00

Fortaleza e CRB se enfrentam pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Amazon Prime.

Como chegam as equipes

O Fortaleza chega após vitória na Série B contra o Criciúma por 3 a 2. Na Copa do Brasil, o clube entrou na segunda fase e eliminou o Maguary, Manauara e o Nova Iguaçu até chegar nesse momento da competição. O CRB chega após uma derrota na Série B para o Juventude por 1 a 0. Na competição, eliminou o Porto-BA, Sousa e Figueirense.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Prováveis escalações

Fortaleza

Brenno, Maílton, Lucas Gazal, Gabriel Fuentes, Emanuel Brítez, Pierre, Lucas Sasha, Tomás Pochettino, Paulo Baya, Vitinho, Luiz Fernando.
Técnico: Thiago Carpini.

CRB

Matheus Albino, Bressan, Hereda, Fábio Alemão, Lucas Lovat, Crystopher Ribeiro, Daniel, Pedro Castro, Mikael, Dadá Belmonte, Douglas Baggio.
Técnico: Eduardo Barroca.

Arbitragem

  • Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
  • VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Ficha técnica

Confronto: Fortaleza x CRB
Competição: Copa do Brasil - 5ª fase
Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Castelão, Fortaleza (CE)
TransmissãoAmazon Prime

