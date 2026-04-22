Calleri erra pênalti, e São Paulo sai sob protestos em vitória sobre o Juventude

Em noite de vaias e xingamentos direcionados ao técnico Roger Machado e ao diretor Rui Costa, o São Paulo bateu o Juventude por 1 a 0 nesta terça-feira, com um jogador a mais, mas saiu vaiado do Morumbis no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Luciano marcou o gol que deu a vitória aos donos da casa. Na reta final da partida, Calleri ainda desperdiçou um pênalti, e o time deixou o campo vaiado.

Vaias para Roger e xingamentos a Rui Costa

A torcida não deixou Roger Machado e Rui Costa, pressionados, passarem em branco. O treinador foi alvo de muitas vaias quando teve seu nome anunciado no telão no momento da escalação e, posteriormente, de cânticos ofensivos, quando o time estava com um a mais e não conseguia produzir, com gritos de "Ei, Roger, vai tomar no c**".. Já o diretor de futebol foi alvo de xingamentos pouco antes da bola rolar e também no intervalo, com cantos como “Ei, Rui Costa, vai tomar no **”.

Situação no confronto

Com o resultado, o São Paulo leva a vantagem mínima para a partida de volta no Rio Grande do Sul e se garante na próxima fase com um empate. Em caso de derrota por um gol de diferença e um consequente empate no agregado, a decisão de quem vai às oitavas de final será nas penalidades máximas.

O duelo de volta entre as equipes está agendado para o próximo dia 13 de maio (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

🔴⚪⚫ SÃO PAULO 1 x 0 JUVENTUDE 🟢 ⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil (jogo de ida da quinta fase)

🏟️ Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 19h15 (de Brasília)

👥 Público: 33.603 pessoas

💰 Renda: R$ 1.142.961,00

🟨 Cartões amarelos: (São Paulo) / Rodrigo Sam, Luan Martins, Mandaca, Maurício Barbieri (Juventude)

🟥 Cartões vermelhos: Diogo Barbosa, aos 03' do 2ºT (Juventude)

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

GOL

⚽ Luciano, aos 32' do 1ºT (São Paulo)

Escalações

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Tolói, Sabino e Wendell; Danielzinho, Luan (Lucca) e Luciano (André Silva); Artur, Cauly (Pedro Ferreira) e Calleri.

Técnico: Roger Machado

JUVENTUDE: Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo (Gabriel Pinheiro); Raí Ramos, Luan Martins (Léo Índio), Raí Silva (Lucas Mineiro), Mandaca (Alisson Safira) e Diogo Barbosa; Manuel Castro e Alan Kardec (Fábio Lima).

Técnico: Maurício Barbieri

Como foi o jogo?

Com três minutos de jogo, Luciano cobrou falta na barreira, e a bola foi para escanteio. A primeira cobrança não deu em nada, enquanto a segunda quase terminou em gol. Artur cobrou na primeira trave, a zaga do Juventude furou e a bola sobrou na pequena área, mas a defesa afastou.

Aos 15 minutos, o São Paulo chegou com maior perigo pela primeira vez. Artur cobrou falta para dentro da área e Alan Franco apareceu sozinho para cabecear, mas Pedro Rocha espalmou. Com 23 minutos, Cauly tabelou com Luciano, recebeu de volta na entrada da área e finalizou forte para defesa do goleiro do Juventude. Aos 30 minutos, Cauly cobrou falta da entrada da área direto para fora.

Foi aos 32 minutos que o São Paulo abriu o placar. Artur limpou a marcação de Diogo Barbosa e cruzou na primeira trave. Luciano se antecipou à marcação e cabeceou para o fundo das redes. Dois minutos depois, a defesa do Juventude quase marcou contra após levantamento de Danielzinho, mas a bola passou por cima do gol. Com 38 minutos, o Tricolor quase ampliou. Artur tocou para Calleri, que devolveu, mas o camisa 37 escorregou na finalização e mandou para fora.

Aos 40 minutos, Cauly desperdiçou uma grande chance para o São Paulo. Wendell lançou Calleri, que conseguiu uma 'casquinha' de cabeça. Cauly saiu na cara do gol, sozinho com Pedro Rocha, mas não foi bem na definição e parou em defesa do goleiro.

Segundo tempo

Com três minutos de jogo, o Juventude ficou com um a menos. Diogo Barbosa fez dura falta em Luciano e, inicialmente, o árbitro Lucas Paulo Torezin mostrou o amarelo. Após ser chamado pelo VAR e rever o lance no monitor, o juiz entendeu que houve "jogo brusco grave" e decidiu retirar o amarelo e apresentar o vermelho.

Aos 16 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou na segunda trave e Artur finalizou, mas acertou a trave. Na sobra, Calleri bateu para o gol, mas Pedro Rocha se recuperou rapidamente e espalmou. Com 29 minutos, o Tricolor quase ampliou. Luciano deixou de letra para Calleri, que invadiu a área, sozinho, e finalizou por cima do gol.

Já aos 43 minutos, o São Paulo teve um pênalti marcado a seu favor. André Silva cruzou e a bola bateu no braço de Léo Índio dentro da área. Após ser chamado ao VAR, o árbitro Lucas Paulo Torezin assinalou a penalidade. Calleri foi para a cobrança e bateu no canto direito, mas Pedro Rocha foi buscar e defendeu.

Próximo jogos

SÃO PAULO 🔴 ⚪ ⚫

São Paulo x Mirassol (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(13ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 25/04 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

JUVENTUDE 🟢 ⚪