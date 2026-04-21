Athletic Club x Internacional pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/04/2026 às 20:00

Nesta quarta-feira, o Internacional visita o Athletic Club pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto será realizado no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, a partir das 20h30 (de Brasília).

Onde assistir Athletic Club x Internacional?

O jogo terá transmissão da Prime Video.

Como chegam?

Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Internacional vem de derrota em casa contra o Mirassol e inicia sua campanha na Copa do Brasil em busca do seu segundo título. Já o Athletic estreou na copa nacional na segunda fase e superou Rio Branco, Ypiranga e Sport para chegar à quinta fase.

Prováveis escalações

Athletic Club: Luan Polli; Diogo Batista, Belezi, Jhonatan Silva e Zeca; Ian Luccas, Gian Cabezas e Jota; Dixon Vera, Ronaldo Tavares e Ruan Assis.
Técnico: Alex de Souza

Internacional: Anthoni; Braian Aguirre, Victor Gabriel, Félix Torres e Bernabei; Bruno Henrique, Rodrigo Villagra, Carbonero e Alan Patrick; Vitinho e Borré.
Técnico: Paulo Pezzolano

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Ficha Técnica

Confronto: Athletic Club x Internacional
Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Ida)
Data e horário: Quarta, 22 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)
Transmissão: Prime Video

Conteúdo Patrocinado