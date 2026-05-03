Vila Nova x Athletic pela Série B: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Nesta segunda-feira, o Vila Nova recebe o Athletic no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga pela sétima rodada da série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília).
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Onde assistir?
O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Como chegam as equipes
Na última rodada, o Vila Nova empatou com o Ceará por 3 a 3, somando 12 pontos e ficando na vice-liderança do campeonato. O Athletic, por outro lado, foi derrotado pelo Náutico por 1 a 0 e soma oito pontos na tabela, na 13ª colocação.
Prováveis escalações
Vila Nova
Helton Leite; Elias, Tiago, Caio Marcelo e Willian Maranhão; Willian Maranhão, Dudu e Marquinhos Gabriel; Ryan, Rafa Silva e Janderson.
Técnico: Guto Ferreira
Athletic
Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan, Belezi e Zeca; Ian Luccas, Kauan Rodrigues e Jota; Douglas Pelé, Ronaldo Tavares e Gustavinho.
Técnico: Alex de Souza
Arbitragem
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Yuri Rodrigues Cunha (CE)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Ficha técnica
Confronto: Vila Nova x Atletic
Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 7ª rodada
Data e horário: segunda-feira, 4 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga
Transmissão: ESPN e Disney+.