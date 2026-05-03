Vila Nova x Athletic pela Série B: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Nesta segunda-feira, o Vila Nova recebe o Athletic no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga pela sétima rodada da série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília).

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Onde assistir?

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chegam as equipes

Na última rodada, o Vila Nova empatou com o Ceará por 3 a 3, somando 12 pontos e ficando na vice-liderança do campeonato. O Athletic, por outro lado, foi derrotado pelo Náutico por 1 a 0 e soma oito pontos na tabela, na 13ª colocação.

Prováveis escalações

Vila Nova

Helton Leite; Elias, Tiago, Caio Marcelo e Willian Maranhão; Willian Maranhão, Dudu e Marquinhos Gabriel; Ryan, Rafa Silva e Janderson.

Técnico: Guto Ferreira

Athletic

Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan, Belezi e Zeca; Ian Luccas, Kauan Rodrigues e Jota; Douglas Pelé, Ronaldo Tavares e Gustavinho.

Técnico: Alex de Souza

Arbitragem Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE) Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Yuri Rodrigues Cunha (CE) VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Ficha técnica

Confronto: Vila Nova x Atletic

Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 7ª rodada

Data e horário: segunda-feira, 4 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga

Transmissão: ESPN e Disney+.